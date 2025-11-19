हर्ष गोयनका की इस कंपनी पर क्यों लगा प्रतिबंध, बुरी तरह गिरे शेयर, क्या आगे भी रहेगा इसका असर?
मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका की कंपनी KEC International के शेयर बुधवार को 9 फीसदी तक गिर गए। शेयरों में यह गिरावट सरकारी कंपनी पावर ग्रिड के कड़े फैसले के बाद आई है। दरअसल, केईसी इंटरनेशनल को नए टेंडरों में भाग लेने और कॉन्ट्रेक्ट देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में बड़ी तेजी के बावजूद मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका की KEC International के शेयर 9 फीसदी की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। शेयरों में यह कमजोरी सरकारी कंपनी पावर ग्रिड के उस फैसले के बाद आई, जिसमें केईसी इंटरनेशनल को नए टेंडरों में भाग लेने और 9 महीने की अवधि के लिए कॉन्ट्रेक्ट देने से प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद 19 नवंबर को कंपनी के शेयर गिरावट के साथ 747 रुपये पर खुले और 697 रुपये का निचला स्तर छू लिया।
हालांकि, शेयरों ने क्लोजिंग 710.35 रुपये पर दी। इंट्रा डे में शेयरों में कुल ट्रेडिंग वॉल्युम 83 लाख शेयरों का रहा। इस बड़े घटनाक्रम के बाद केईसी इंटरनेशनल के शेयरों के निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि, कंपनी और एनालिस्ट ने इन्वेस्टर्स की चिंताओं को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की है।
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में क्या कहा?
केईसी इंटरनेशनल ने 18 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद जारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने "अनुबंध संबंधी प्रावधानों के कथित उल्लंघन" के कारण कंपनी को नए टेंडर या कॉन्ट्रेक्ट लेने से रोक दिया है।
हालांकि,केईसी इंटरनेशनल ने कहा है कि इस कार्रवाई से पावर ग्रिड से उसकी किसी भी मौजूदा परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो निर्माणाधीन है। कंपनी ने कहा, "कंपनी उपरोक्त पर पुनर्विचार के लिए कानूनी सहारा/पीजीसीआईएल से संपर्क करने सहित विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रही है।"
शेयरों पर क्या है ब्रोकरेज की राय
शेयरों में गिरावट के बावजूद ब्रोकरेज फर्म PL कैपिटल ने केईसी इंटरनेशनल के शेयरों पर खरीदी की राय को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों पर 932 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। हालांकि, ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 26 में पीजीसीआईएल से लगभग 15 अरब रुपये के ऑर्डर आने का अनुमान था, जिसमें से अब तक लगभग 7.5 अरब रुपये प्राप्त हो चुके हैं। नतीजतन, कंपनी वित्त वर्ष 26 के शेष चार महीनों में लगभग 7.5 अरब रुपये के संभावित ऑर्डर गंवा सकती है।
बता दें कि केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, आरपीजी समूह की एक प्रमुख कंपनी है और हर्ष गोयनका इसके बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1988 में आरपीजी समूह के व्यवसायों का नेतृत्व संभाला और केईसी सहित समूह के वर्तमान संचालन में एक प्रमुख व्यक्ति हैं।
