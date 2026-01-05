2 दिन में 40% क्यों गिरे Cupid के शेयर? एक साल में 400 फीसदी चढ़ा ये स्टॉक, अब इस खबर से भारी गिरावट

Language
    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:03 PM (IST)

    नई दिल्ली। एक साल में 400 फीसदी रिटर्न डिलीवर करने वाले मल्टीबैगर स्टॉक, क्यूपिड लिमिटेड (Cupid Limited Share) 5 जनवरी को फिर से 20% तक गिर गए। इस शेयर ने लगातार दूसरे सेशन में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही दो दिनों के अंदर इस स्टॉक ने 40 फीसदी तक की गिरावट दिखा दी। क्यूपिड के शेयर BSE पर दिन के सबसे निचले स्तर ₹337.55 पर पहुंच गए, जो इसकी पिछली क्लोजिंग कीमत ₹419.95 से 19.6% कम है।

    हालांकि, शुरुआती गिरावट के बाद शेयरों में रिकवरी देखने को मिली और यह 9 फीसदी की गिरावट के साथ 380 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    Cupid के शेयरों में क्यों आई गिरावट?

    क्यूपिड के शेयरों में यह गिरावट एक खास वजह के चलते आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मॉल-कैप स्टॉक में बिकवाली का दबाव शुक्रवार को तब आया जब स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE ने क्यूपिड को लॉन्ग-टर्म एडिशनल सर्विलांस मेज़र स्टेज 1 फ्रेमवर्क के तहत रखा। हालांकि, जागरण इस बात को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं कर पाया।

    मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 05 जनवरी, 2026 तक की सभी ओपन पोजीशन और 06 जनवरी, 2026 से बनाई जाने वाली नई पोजीशन पर मार्जिन की लागू दर 06 जनवरी, 2026 से 100% होगी।

    शेयर की कीमतों में ज़्यादा उतार-चढ़ाव के खिलाफ सावधानी बरतने और मार्केट सर्विलांस को बेहतर बनाने के लिए स्टॉक्स को ASM फ्रेमवर्क में जोड़ा जाता है। क्यूपिड के शेयरों में असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम पर कमेंट करते हुए, कंपनी ने पिछले हफ़्ते एक्सचेंजों को बताया कि उसे किसी ऐसी अनजानी ज़रूरी घटना या डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है जिससे इतनी ज़्यादा अस्थिरता हो।

    Cupid के शेयरों का मल्टीबैगर रिटर्न

    कंडोम समेत अन्य फार्मा उत्पाद बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों ने पिछले एक साल में 400 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं, 5 सालों में इस कंपनी के शेयर 3000 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए हैं। यह कंपनी मेल और फीमेल कंडोम, वॉटर-बेस्ड लुब्रिकेंट जेली और IVD किट बनाती और सप्लाई करती है।

