    WeWork India IPO को आखिरी दिन मिला 1.15 गुना सब्सक्रिप्शन, कब मिलेगा अलॉटमेंट और होगी लिस्टिंग

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:15 PM (IST)

    वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट (WeWork India IPO Subscription Status) का IPO अंतिम दिन 1.15 गुना सब्सक्राइब हुआ। संस्थागत निवेशकों ने बढ़-चढ़कर बोलियां लगाईं। 3000 करोड़ रुपये के निर्गम में 29268328 शेयरों के लिए बोलियाँ प्राप्त हुईं। क्यूआईबी श्रेणी को 1.79 गुना अभिदान मिला जबकि खुदरा निवेशकों के कोटे को 61 प्रतिशत बोलियां मिलीं।

    नई दिल्ली वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लि. के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को मंगलवार को शेयर बिक्री के आखिरी दिन संस्थागत खरीदारों की अगुवाई में 1.15 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 3,000 करोड़ रुपये के निर्गम में 2,92,68,328 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 2,54,89,748 थी। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 1.79 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के कोटे को 61 प्रतिशत बोलियां मिलीं। गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 23 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। 

    WeWork India IPO latest GMP

    मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 तक, वीवर्क इंडिया के आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) ₹ 0 प्रति शेयर था। सार्वजनिक निर्गम का ऊपरी प्राइस बैंड ₹ 648 प्रति शेयर होने के कारण, कंपनी के शेयरों के भारतीय शेयर बाजार में 0% की संभावित बढ़त के साथ लिस्ट होने की उम्मीद है।

    वीवर्क इंडिया ने एंकर निवेशकों से 1,348 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक राशि एकत्र की है। कंपनी के निर्गम का मूल्य दायरा 615-648 रुपये प्रति शेयर है, जिससे कंपनी का ऊपरी मूल्यांकन लगभग 8,685 करोड़ रुपये बैठता है। 

    आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पूरी तरह से 4.63 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव है। बिक्री प्रस्ताव के तहत प्रवर्तक समूह की इकाई एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी और निवेशक 1 एरियल वे टेनेंट लिमिटेड (वीवर्क ग्लोबल का हिस्सा) ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। चूंकि यह निर्गम एक बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, इसलिए वीवर्क इंडिया को इससे कोई आय नहीं मिलेगी और शेयर बिक्री से प्राप्त पूरी राशि शेयरधारकों को जाएगी। 

    कब होगा अलॉटमेंट और लिस्टिंग

    वीवर्क इंडिया की लिस्टिंग 10 अक्टूबर को शेयर बाजार में होने की उम्मीद है। वहीं शेयरों का अलॉटमेंट 8 अक्टूबर को हो सकता है।

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)