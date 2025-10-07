WeWork India IPO को आखिरी दिन मिला 1.15 गुना सब्सक्रिप्शन, कब मिलेगा अलॉटमेंट और होगी लिस्टिंग

वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट (WeWork India IPO Subscription Status) का IPO अंतिम दिन 1.15 गुना सब्सक्राइब हुआ। संस्थागत निवेशकों ने बढ़-चढ़कर बोलियां लगाईं। 3000 करोड़ रुपये के निर्गम में 29268328 शेयरों के लिए बोलियाँ प्राप्त हुईं। क्यूआईबी श्रेणी को 1.79 गुना अभिदान मिला जबकि खुदरा निवेशकों के कोटे को 61 प्रतिशत बोलियां मिलीं।

नई दिल्ली वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लि. के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को मंगलवार को शेयर बिक्री के आखिरी दिन संस्थागत खरीदारों की अगुवाई में 1.15 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 3,000 करोड़ रुपये के निर्गम में 2,92,68,328 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 2,54,89,748 थी। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 1.79 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के कोटे को 61 प्रतिशत बोलियां मिलीं। गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 23 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला।

WeWork India IPO latest GMP मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 तक, वीवर्क इंडिया के आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) ₹ 0 प्रति शेयर था। सार्वजनिक निर्गम का ऊपरी प्राइस बैंड ₹ 648 प्रति शेयर होने के कारण, कंपनी के शेयरों के भारतीय शेयर बाजार में 0% की संभावित बढ़त के साथ लिस्ट होने की उम्मीद है।