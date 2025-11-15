Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे का बड़ा दांव, गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet में झोंक दिए ₹434560175

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    मशहूर निवेशक वॉरेन बफे (Warren Buffett) की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट में ₹434560175 का निवेश किया है। वॉरेन बफे, अपने निवेश के लिए जाने जाते हैं, अब अल्फाबेट के शेयरधारक बन गए हैं। माना जा रहा है कि उन्हें अल्फाबेट की भविष्य में वृद्धि की संभावनाओं पर भरोसा है। यह निवेश निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे का बड़ा दांव, गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet में झोंक दिए ₹434560175

    नई दिल्ली। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे (Warren Buffett) की कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे इंक ने तीसरी तिमाही के दौरान गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के 1.79 करोड़ शेयर खरीदे, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प और एप्पल इंक. में अपनी हिस्सेदारी और कम कर दी। शुक्रवार को एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, बर्कशायर की अल्फाबेट में हिस्सेदारी, जो बकाया शेयरों का 0.31% है, बाजार बंद होने तक लगभग 4.9 अरब डॉलर की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Apple में घटाई हिस्सेदारी

    इस बीच, बर्कशायर ने तीसरी तिमाही में आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल में अपनी हिस्सेदारी 28 करोड़ से घटाकर 23.82 करोड़ शेयर कर दी और अपने पास पहले से मौजूद 90 करोड़ से ज्यादा शेयरों में से लगभग तीन-चौथाई शेयर बेच दिए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल 60.7 अरब डॉलर के साथ बर्कशायर की सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग बनी रही।

    इसके बावजूद, बर्कशायर के इक्विटी पोर्टफोलियो में एप्पल इंक का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है। इस समूह ने बैंक ऑफ अमेरिका के 3.72 करोड़ शेयर भी बेचे, जिससे वॉल स्ट्रीट फर्म में उसकी हिस्सेदारी 7.7% रह गई। यह बैंक अभी भी बर्कशायर की तीसरी सबसे बड़ी शेयरधारिता है। बर्कशायर ने अमेरिकी हाउसिंग कंपनी डी.आर. हॉर्टन इंक. में भी अपनी हिस्सेदारी बेच दी।

    वॉरेन बफे छोड़ेंगे CEO का पद

    95 वर्षीय बफेट, जो इस साल के अंत में सीईओ पद से हटने वाले हैं, बर्कशायर के रिकॉर्ड 382 अरब डॉलर के नकद भंडार को इस्तेमाल करने के अवसरों की तलाश में हैं।  ग्रेग एबेल 1 जनवरी, 2026 से सीईओ के रूप में उनका स्थान लेंगे। बफेट ने लगभग 60 वर्षों तक कंपनी का नेतृत्व किया है, लेकिन उम्र के कारण वे पद छोड़ रहे हैं।

    ओमाहा स्थित इस समूह ने हाल ही में ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की पेट्रोकेमिकल इकाई को 9.7 अरब डॉलर में खरीदने पर सहमति जताई है और यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंक में 1.6 अरब डॉलर की हिस्सेदारी भी हासिल की है।

    यह भी पढ़ें- अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने कर दी बड़ी घोषणा, RInfra और RPower के 2500 कर्मचारियों को मिलेगा ESOPs

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US