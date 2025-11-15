दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे का बड़ा दांव, गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet में झोंक दिए ₹434560175

नई दिल्ली। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे (Warren Buffett) की कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे इंक ने तीसरी तिमाही के दौरान गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के 1.79 करोड़ शेयर खरीदे, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प और एप्पल इंक. में अपनी हिस्सेदारी और कम कर दी। शुक्रवार को एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, बर्कशायर की अल्फाबेट में हिस्सेदारी, जो बकाया शेयरों का 0.31% है, बाजार बंद होने तक लगभग 4.9 अरब डॉलर की थी।

Apple में घटाई हिस्सेदारी इस बीच, बर्कशायर ने तीसरी तिमाही में आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल में अपनी हिस्सेदारी 28 करोड़ से घटाकर 23.82 करोड़ शेयर कर दी और अपने पास पहले से मौजूद 90 करोड़ से ज्यादा शेयरों में से लगभग तीन-चौथाई शेयर बेच दिए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल 60.7 अरब डॉलर के साथ बर्कशायर की सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग बनी रही।



इसके बावजूद, बर्कशायर के इक्विटी पोर्टफोलियो में एप्पल इंक का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है। इस समूह ने बैंक ऑफ अमेरिका के 3.72 करोड़ शेयर भी बेचे, जिससे वॉल स्ट्रीट फर्म में उसकी हिस्सेदारी 7.7% रह गई। यह बैंक अभी भी बर्कशायर की तीसरी सबसे बड़ी शेयरधारिता है। बर्कशायर ने अमेरिकी हाउसिंग कंपनी डी.आर. हॉर्टन इंक. में भी अपनी हिस्सेदारी बेच दी।