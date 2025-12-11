VI Shares 52 Week High: वोडाफोन आइडिया शेयर ने बनाया 52-हफ्ते का नया हाई, तेजी के बीच शेयर खरीदें, बेचें या करें होल्ड?
वोडाफोन आइडिया के शेयरों (Vodafone Idea Share) में गुरुवार को तेजी रही, बीएसई पर इंट्रा-डे कारोबार में 4.29% बढ़कर 52 वीक हाई 11.20 रुपये पर पहुंच गया ...और पढ़ें
Vodafone Idea Shares Today: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गुरूवार को भी तेजी जारी है। भारी खरीदारी के बीच बीएसई पर इंट्रा-डे कारोबार में यह 4.29% प्रतिशत बढ़कर 11.20 रुपये के 52 वीक हाई पर पहुंच गया है। पिछले 5 सत्रों में यह शेयर 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है। पिछले 6 महीनों यह 61 फीसदी तक बढ़ चुका है।
Vodafone Idea Shares: क्या वोडाफोन आइडिया शेयर खरीदना चाहिए?
जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने टेलीकॉम सेक्टर पर अपना पॉजिटिव नजरिया दोहराया है। वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान टेलीकॉम कंपनियों के लिए 12 फीसदी की एआरपीयू सीएजीआर बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। यह बढ़ोतरी समेकित बाजार, जियो की 2026 की पहली छमाही में आईपीओ योजनाओं से पहले एआरपीयू की बढ़ती जरूरतों और उद्योग के पूंजीगत व्यय चक्र से समर्थित है।
ब्रोकरेज फर्म ने वोडाफोन आइडिया पर अपनी ADD रेटिंग बरकरार रखी और कंपनी के एजीआर मामले से संबंधित हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों के बाद समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया में थोड़ी अधिक छूट को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य मूल्य को 11 रुपये से बढ़ाकर 11.5 रुपये कर दिया है।
ब्रोकरेज को यह भी उम्मीद है कि टैरिफ बढ़ोतरी और चल रही प्रीमियमीकरण रणनीतियों के चलते दूरसंचार कंपनियां वित्त वर्ष 25-28 के दौरान 14-18 प्रतिशत की EBITDA CAGR दर्ज करेंगी। 'उपयोग के अनुसार भुगतान करें' टैरिफ संरचना की ओर संभावित बदलाव दीर्घकालिक ARPU सुधार को और बढ़ावा दे सकता है।
क्या वोडाफोन आइडिया को सरकार से मिल रहा सपोर्ट
2 दिसंबर को, वोडाफोन आइडिया ने स्पष्ट किया कि उसने पिछले खुलासों में एजीआर के मुद्दे को पहले ही संबोधित कर दिया है और नए घटनाक्रम होने पर ही एक्सचेंजों को अपडेट करेगी। यह बयान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र आने वाले हफ्तों में दूरसंचार ऑपरेटर के लिए एजीआर राहत पर सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकता है।
यह भी पढ़ें: Vodafone Idea को 2025 खत्म होने से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, शेयर खरीदने वाले भी हो जाएंगे हैप्पी
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।