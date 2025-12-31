Vodafone Idea के शेयरों में फिर से तेजी, एक साल के शिखर पर स्टॉक, मोदी सरकार ने दी AGR बकाया पर बड़ी राहत

नई दिल्ली। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea shares) के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं और 52 सप्ताह के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में यह तेजी खास वजह से आई है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस टेलीकॉम कंपनी को AGR बकाया पर बड़ी राहत दे दी है। कंपनी के शेयर 31 दिसंबर की सुबह की ट्रेडिंग में 12.36 रुपये प्रति शेयर के नए 52-हफ्ते के हाई पर पहुंच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि केंद्रीय कैबिनेट आज वोडाफोन आइडिया के AGR राहत मामले पर विचार कर, उसे राहत देगी। इससे पहले ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने कहा था कि सरकार ब्याज, पेनल्टी और पेनल्टी पर ब्याज में आंशिक छूट देने पर विचार कर सकती है, जो टेलीकॉम कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया का ज़्यादातर हिस्सा है।

वोडाफोन आइडिया पर कुल कितना कर्ज? ब्रोकरेज ने कहा, "सरकार वोडाफोन आइडिया के AGR बकाया के रीअसेसमेंट पर काम कर रही है और खबरों के मुताबिक, साल के आखिर तक एक राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। Q2FY26 में Vi का कुल AGR बकाया लगभग $8.7 बिलियन था।"