Vodafone Idea के शेयरों में फिर से तेजी, एक साल के शिखर पर स्टॉक, मोदी सरकार ने दी AGR बकाया पर बड़ी राहत
खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट आज वोडाफोन आइडिया के AGR राहत मामले पर विचार करेगी। इस कयास के चलते वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। ...और पढ़ें
नई दिल्ली। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea shares) के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं और 52 सप्ताह के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में यह तेजी खास वजह से आई है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस टेलीकॉम कंपनी को AGR बकाया पर बड़ी राहत दे दी है। कंपनी के शेयर 31 दिसंबर की सुबह की ट्रेडिंग में 12.36 रुपये प्रति शेयर के नए 52-हफ्ते के हाई पर पहुंच गए।
इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि केंद्रीय कैबिनेट आज वोडाफोन आइडिया के AGR राहत मामले पर विचार कर, उसे राहत देगी। इससे पहले ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने कहा था कि सरकार ब्याज, पेनल्टी और पेनल्टी पर ब्याज में आंशिक छूट देने पर विचार कर सकती है, जो टेलीकॉम कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया का ज़्यादातर हिस्सा है।
वोडाफोन आइडिया पर कुल कितना कर्ज?
ब्रोकरेज ने कहा, "सरकार वोडाफोन आइडिया के AGR बकाया के रीअसेसमेंट पर काम कर रही है और खबरों के मुताबिक, साल के आखिर तक एक राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। Q2FY26 में Vi का कुल AGR बकाया लगभग $8.7 बिलियन था।"
ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि सरकार ब्याज (कम से कम कुछ हिस्सा) और पेनल्टी और पेनल्टी पर ब्याज माफ करने पर विचार कर सकती है, जो AGR बकाया का एक बड़ा हिस्सा है।" इसमें यह भी कहा गया है कि लंबे समय से पेंडिंग AGR बकाया पर राहत से Vi को $8 बिलियन की राहत मिल सकती है।
4 महीने में 100% रिटर्न
इस साल अगस्त में वोडाफोन आइडिया के शेयर 6.12 रुपये के साथ 52-हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद स्टॉक का भाव 4 महीने में दोगुना हो गया है। पिछले एक महीने में स्टॉक में लगभग 25 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 66 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
