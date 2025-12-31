Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Titan ₹4000 के पार, साल के आखिरी दिन टाटा ग्रुप के शेयर ने रचा इतिहास, झुनझुनवाला फैमिली का पसंदीदा स्टॉक

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    टाइटन के शेयरों ने 31 दिसंबर को सुबह शुरुआती कारोबार में 4053 रुपये का नया ऑल टाइम हाई लगाया है। जहां, टीसीएस समेत टाटा ग्रुप के कुछ शेयरों ने 2025 मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी के शेयरों ने साल के आखिरी दिन ऑल टाइम हाई लगा दिया है। टाइटन के शेयर (Titan Shares Price) शुरुआती कारोबार में डेढ़ फीसदी से ज्यादा उछल गए हैं, और पहली बार 4000 रुपये के पार चले गए हैं। खास बात है कि टाइटन वह शेयर जिसने झुनझुनवाला परिवार को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। दरअसल, टाटा ग्रुप के इस स्टॉक में दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने बड़ी हिस्सेदारी ली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टाइटन के शेयर 31 दिसंबर को सुबह 3984 रुपये के स्तर पर खुले और 405 रुपये का हाई लगा दिया। खास बात है कि इस स्टॉक ने पहली बार 4000 के स्तर को पार कर, 4053 रुपये का नया ऑल टाइम हाई बनाया है।

    टाइटन के शेयरों ने 2025 में कितना रिटर्न दिया?

    एक ओर जहां, ट्रेंट और टीसीएस समेत टाटा ग्रुप के कुछ शेयरों ने 2025 में नेगेटिव रिटर्न दिया, वहीं टाइटन के शेयरों ने 25 फीसदी रिटर्न डिलीवर किया है। खास बात है कि यह इंडेक्स से 9 फीसदी के रिटर्न से करीब 3 गुना ज्यादा है। टाइटन के शेयर पिछले 5 दिन में तीन फीसदी से ज्यादा चढ़ चुके हैं। वहीं, 6 महीने में यह शेयर करीब दस प्रतिशत रिटर्न डिलीवर कर चुका है। बीते एक साल में 25 फीसदी चढ़ गए हैं।

    Titan के शेयरों पर टारगेट प्राइस

    ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने अक्टूबर में टाइटन के शेयरों पर 4,275 रुपये के प्राइस टारगेट के साथ 'बाय' रेटिंग दी थी, क्योंकि Q2 में कंपनी के सेल्स ट्रेंड मज़बूत थे और अब तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। वहीं, मॉर्गन स्टेनली ने 3,953 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ ओवरवेट कॉल बनाए रखी है।

    बता दें कि टाइटन के शेयरों में हालिया तेजी कंपनी के उस ऐलान के बाद आई है जिसमें उसने कहा है कि वह लैब में बने डायमंड ज्वेलरी देने के लिए 'beYon' ब्रांड लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने बताया कि यह ब्रांड लैब ग्रोन डायमंड (LGD) ज्वेलरी की क्यूरेटेड रेंज पेश करेगा, जिससे यह उभरते हुए सेगमेंट में एंट्री करेगा।

    ये भी पढ़ें- चीन को इस तरह चोट पहुंचाने की तैयारी, स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर; शेयरों में शानदार तेजी

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US