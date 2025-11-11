Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vodafone Idea के शेयरों पर आया सबसे बड़ा टारगेट प्राइस, आ सकती है 47% तक की तेजी, इस ब्रोकरेज हाउस का दावा

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    Q2 रिजल्ट सामने आने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 11 नवंबर को 8 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली। इन नतीजों और सुप्रीम कोर्ट से मिली हालिया राहतो को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को 14 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'BUY' रेटिंग दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने CITI ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है।

    नई दिल्ली। टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते इस कंपनी के शेयरों में अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया द्वारा FY26 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट जारी किए जाने के बाद 11 नवंबर को फिर से कंपनी के शेयर 8 फीसदी तक उछल गए। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर बहुत बड़ा टारगेट प्राइस दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    11 नवंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर 7.79 फीसदी की तेजी के साथ 10.24 रुपये पर बंद हुए। सुबह ये शेयर 9.76 रुपये पर खुले और इंट्रा डे के दौरान 10.33 रुपये का हाई लगा दिया। इससे पहले 10 नवंबर को इस टेलीकॉम कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे बाजार बंद होने के बाद घोषित किए थे।

    वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर बुलिश ये ब्रोकरेज

    वोडाफोन आइडिया की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है, लेकिन CITI ने शेयरों पर सबसे बड़ा टारगेट प्राइस दिया है।

    सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को 14 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'BUY' रेटिंग दी है, और इस शेयर में 47 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़त की संभावना जताई है। इस ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि एजीआर बकाया पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण से दूरसंचार कंपनी के लिए लंबे समय से लंबित धन जुटाने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा, यूबीएस ने इस शेयर को 'न्यूट्रल' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 9.7 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

    ये भी पढ़ें- Tata Motors Demerger: कल शेयर बाजार में उतर रही नई कंपनी, कराएगी मुनाफा या होगा नुकसान? एक्सपर्ट्स से समझें

    बता दें कि वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 5,524.2 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। हालांकि, यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 7,175.9 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे से कम है।

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US