Vodafone Idea के शेयरों पर आया सबसे बड़ा टारगेट प्राइस, आ सकती है 47% तक की तेजी, इस ब्रोकरेज हाउस का दावा
Q2 रिजल्ट सामने आने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 11 नवंबर को 8 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली। इन नतीजों और सुप्रीम कोर्ट से मिली हालिया राहतो को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को 14 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'BUY' रेटिंग दी है।
नई दिल्ली। टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते इस कंपनी के शेयरों में अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया द्वारा FY26 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट जारी किए जाने के बाद 11 नवंबर को फिर से कंपनी के शेयर 8 फीसदी तक उछल गए। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर बहुत बड़ा टारगेट प्राइस दिया है।
11 नवंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर 7.79 फीसदी की तेजी के साथ 10.24 रुपये पर बंद हुए। सुबह ये शेयर 9.76 रुपये पर खुले और इंट्रा डे के दौरान 10.33 रुपये का हाई लगा दिया। इससे पहले 10 नवंबर को इस टेलीकॉम कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे बाजार बंद होने के बाद घोषित किए थे।
वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर बुलिश ये ब्रोकरेज
वोडाफोन आइडिया की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है, लेकिन CITI ने शेयरों पर सबसे बड़ा टारगेट प्राइस दिया है।
सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को 14 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'BUY' रेटिंग दी है, और इस शेयर में 47 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़त की संभावना जताई है। इस ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि एजीआर बकाया पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण से दूरसंचार कंपनी के लिए लंबे समय से लंबित धन जुटाने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा, यूबीएस ने इस शेयर को 'न्यूट्रल' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 9.7 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
बता दें कि वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 5,524.2 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। हालांकि, यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 7,175.9 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे से कम है।
