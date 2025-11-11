Tata Motors Demerger: कल शेयर बाजार में उतर रही नई कंपनी, कराएगी मुनाफा या होगा नुकसान? एक्सपर्ट्स से समझें

Tata motors commercial vehicles demerger: टाटा मोटर्स की नई कंपनी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल (TMLCV Listing Date) बुधवार, 12 नवंबर को NSE और BSE पर लिस्ट होने जा रही है। यह कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ही में हुए डीमर्जर के बाद बनी है। इसे इस साल के सबसे चर्चित लिस्टिंग्स में से एक माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार निवेशक देश की सबसे बड़ी ट्रक और बस निर्माता कंपनी का अलग वैल्यूएशन देख पाएंगे।

दरअसल, 14 अक्टूबर को टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर और कमर्शियल वाहन कारोबार को अलग करने की प्रक्रिया पूरी की थी। इस तारीख से पहले जिन निवेशकों के पास टाटा मोटर्स के शेयर थे, उन्हें एक शेयर के बदले TMLCV का एक शेयर मिला है।

डीमर्जर से पहले टाटा मोटर्स का शेयर 660.75 रुपए (Tata Motors Share Price) पर बंद हुआ था और नई पैसेंजर वाहन कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल (TMPV Share Price) लगभग 400 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। इस हिसाब से TMLCV की अनुमानित वैल्यू 260-270 रुपए (TMLCV Share Price) के आसपास बनती है। हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह 300-350 रुपए की रेंज में लिस्ट हो सकता है।

ICICI सिक्योरिटीज के पंकज पांडे बताते हैं कि, "CV बिजनेस का वैल्यूएशन करीब 300 रुपए प्रति शेयर तक बनता है, क्योंकि इसके समान कंपनियों को भी ऐसे ही मल्टीपल्स मिल रहे हैं। वहीं, नोमुरा (Nomura) ने पीवी और सीवी दोनों का फेयर वैल्यू लगभग बराबर बताया है, जो 367 और 365 रुपए के आसपास रह सकता है।

बन सकती है दुनिया की चौथी बड़ी ट्रक निर्माता एसबीआई सिक्योरिटीज (SBI Securities) ने टीएमएलसीवी (TMLCV Share Price) की कीमत 320-470 रुपए के बीच रहने की उम्मीद जताई है। इसका एक बड़ा कारण है कंपनी का इटली की Iveco Group NV को 3.8 बिलियन यूरो (करीब 39,000 करोड़ रुपओ) में खरीदने का सौदा, जिससे टाटा का वैश्विक स्तर पर दबदबा बढ़ सकता है।

इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इवेको (Iveco) के साथ जुड़ने से TMLCV दुनिया की चौथी सबसे बड़ी हैवी ट्रक निर्माता बन सकती है और इसकी सालाना आय 75,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है।

शुरुआत में शेयरों में दिखेगा उतार-चढ़ाव हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि शुरुआती दिनों में शेयर में उतार-चढ़ाव रह सकता है, लेकिन लंबे समय में ये कंपनी ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल पॉवरहाउस बन सकती है। निवेशक अब नजरें लगाए हैं कि क्या टाटा मोटर्स की यह नई कंपनी भारतीय सड़कों से निकलकर दुनिया के ट्रक बाजार में भी रफ्तार पकड़ पाएगी।