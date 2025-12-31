Vodafone Idea के शेयरों में भारी गिरावट, 30 मिनट के अंदर 15% टूटे , सरकार ने AGR बकाया पर नहीं दी मनचाही राहत?
वोडाफोन आइडिया को केंद्र सरकार से एजीआर बकाया पर राहत पैकेज मिल गया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है, लेकिन इसके बाद कंपनी के शेयरों में भारी गि ...और पढ़ें
नई दिल्ली। AGR बकाया के चलते कर्ज संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है, लेकिन इसके बाद टेलिकॉम कंपनी के शेयर 15 फीसदी तक गिर गए। इससे पहले सुबह कंपनी के शेयर 3 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। हालांकि, दोपहर 2 बजे के आसपास सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के लिए AGR बकाया को लेकर राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है तो शेयरों में गिरावट गहरा गई।
Vodafone Idea को राहत पैकेज में क्या मिला?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने 31 दिसंबर को टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए एजीआर से जुड़े राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। हालांकि, कैबिनेट मीटिंग के बाद इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई।
ये भी पढ़ें- मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या हैं 5 बड़े अंतर? इस कैटेगरी में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद
बताया जा रहा है कि इस राहत पैकेज के तहत कंपनी के एजीआर बकाये पर पांच साल की मोहलत (मोराटोरियम) दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने कंपनी के मौजूदा बकाये कर्ज को भी फिलहाल फ्रीज करने का फैसला किया है। जागरण बिजनेस राहत पैकेज पर इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।