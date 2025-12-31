Vodafone Idea के शेयरों में भारी गिरावट, 30 मिनट के अंदर 15% टूटे , सरकार ने AGR बकाया पर नहीं दी मनचाही राहत?

नई दिल्ली। AGR बकाया के चलते कर्ज संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है, लेकिन इसके बाद टेलिकॉम कंपनी के शेयर 15 फीसदी तक गिर गए। इससे पहले सुबह कंपनी के शेयर 3 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। हालांकि, दोपहर 2 बजे के आसपास सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के लिए AGR बकाया को लेकर राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है तो शेयरों में गिरावट गहरा गई।

