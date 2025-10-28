Vodafone Idea का कोई असित्व रहेगा या नहीं? एजीआर बकार के फैसले पर विश्लेषक लगा रहे ये कैसे-कैसे अनुमान!

नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 5,606 करोड़ रुपये के समायोजित सकल रेवेन्यू (एजीआर) बकाये पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार और सामंजस्य के अदालती निर्देश के बाद विश्लेषकों ने कहा है कि यह फैसला दूरसंचार कंपनी के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए अहम राहत साबित हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने मंगलवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र, खासकर वोडाफोन आइडिया पर “महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव” डाल सकता है।

इस फैसले के बाद कंपनी को राहत आंशिक बकाया माफी या भुगतान समयसीमा में विस्तार, या दोनों के रूप में मिल सकती है। सिटी ने कहा कि इस कदम से कंपनी के स्थायित्व को लेकर बनी अनिश्चितता भी दूर होगी और बैंक वित्तपोषण योजना को गति मिल सकती है। कंपनी 25,000 करोड़ रुपये की बैंक वित्तपोषण जुटाने की प्रक्रिया में है, जो अब तक एजीआर विवाद के कारण अटका हुआ था।

हालांकि, फर्म ने ऊंचे ऋण स्तर और अनिश्चित सरकारी रुख के कारण वोडाफोन आइडिया के शेयर पर अपनी ‘सेल’ रेटिंग बरकरार रखी है। वोडाफोन आइडिया ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बीएसई को दी सूचना में कहा था कि वह दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान करने को तत्पर है।

28 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में गिरावट देखने को मिली। इसमें 5.31% की गिरावट देखने को मिली। यह ₹9.44 पर बंद हुआ। पिछले महीने की तुलना में 18.08% और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 14.79% की बढ़ोतरी हुई है। 27 अक्टूबर, 2025 को इस शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम मूल्य ₹10.57 था और 14 अगस्त, 2025 को इसका 52-सप्ताह का निम्नतम मूल्य ₹6.12 था।