    IPO News: इस आईपीओ ने निवेशकों को किया निराश, कितने पर हुई लिस्टिंग?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:59 AM (IST)

    आए दिन प्राइमरी मार्केट में किसी न किसी आईपीओ की एंट्री होती रहती है। आईपीओ से असल में कितना मुनाफा मिला है ये उसकी लिस्टिंग पर पता चलता है। VMS TMT IPO की लिस्टिंग उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। आइए जानते हैं कि वीएमएस टीएमटी आईपीओ से कुल कितनी कमाई हुई है और इसका शेयर प्राइस ( VMS TMT Share Price) क्या है?

     नई दिल्ली। निवेशक शेयर्स में निवेश करने के साथ-साथ अब आईपीओ में भी पैसे लगाने लगे हैं। आए दिन प्राइमरी मार्केट में नए आईपीओ की एंट्री होती है। आईपीओ से असल में कितना मुनाफा मिला है, ये उसकी लिस्टिंग पर पता चलता है।

    आज VMS TMT IPO की मामूली लिस्टिंग हुई है। इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को कुल 5.96% का लाभ मिला है।अब जानते हैं कि इसे खरीदने से निवेशकों को कुल कितना मुनाफा हुआ है।

    VMS TMT Share Price: कितना मिला लाभ?

    वीएमएस टीएमटी आईपीओ की लिस्टिंग से निवेशकों के एक शेयर पर 5.90 रुपये का मुनाफा हुआ है। अगर कुल की बात करें तो इसका लॉट साइज 150 शेयर्स का था। इसका मतलब है कि निवेशकों को कुल 885 रुपये का मुनाफा हुआ है।

    आईपीओ की लिस्टिंग से पहले इस आईपीओ का जीएमपी आज (IPO GMP) 11 रुपये दर्ज किया गया था। इससे 11 फीसदी मुनाफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि इस आईपीओ से निवेशकों को उतना मुनाफा तक नहीं मिला।

    VMS TMT IPO से जुड़ी बेसिक जानकारी

    • प्राइस बैंड- 94 रुपये से 99 रुपये
    • लॉट साइज -150 शेयर्स
    • निवेश रकम- 14,850

    इस आईपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों ने कुल 14,850 रुपये लगाए है। इसका लॉट साइज 150 शेयर्स का था। इसका मतलब है कि वीएमएस टीएमटी आईपीओ लेने के लिए निवेशकों को कुल 150 शेयर्स खरीदने थे। इसक प्राइस बैंड 94 रुपये से 99 रुपये का था।

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    आप अपने आईपीओ से जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।