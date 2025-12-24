Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शेयर बाजार में क्या होती है ब्लॉक डील? जिसके बाद 7% उछले VIP Industries के शेयर, 3 महीने में एक और बड़ा लेनदेन

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    VIP इंडस्ट्रीज के शेयरों में 7 फीसदी की तेजी एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद आई, और इसमें करीब 3.7 करोड़ शेयरों का लेन-देन हुआ। हालांकि,  ब्लॉक डील में खरीदा ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। देश की दिग्गज लगैज कंपनी VIP इंडस्ट्रीज के शेयर 24 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में 7 प्रतिशत से ज़्यादा चढ़ गए। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद आई, इसमें करीब 3.7 करोड़ शेयरों का लेन-देन हुआ। खास बात है कि यह कंपनी की इक्विटी हिस्सेदारी का लगभग 26 प्रतिशत है। इससे कंपनी के मालिकाना हक में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीआईपी इंडस्ट्रीज (VIP Industries Shares) के शेयर 362 रुपये के स्तर पर खुले और शुरुआती कारोबार में 397 रुपये का हाई लगा दिया। खास बात है कि इस कंपनी के शेयरों में यह तेजी करीब 3 महीने बाद आई है।

    VIP इंडस्ट्रीज में ब्लॉक डील किसके बीच हुई?

    वीआईपी इंडस्ट्रीज में बुधवार को हुई ब्लॉक डील में खरीदारों और विक्रेताओं के नाम तुरंत सामने नहीं आए, लेकिन VIP इंडस्ट्रीज की यह ब्लॉक डील पिछले कुछ महीनों में प्रमोटर स्टेक सेल ट्रांजैक्शन की एक सीरीज़ के बाद हुई है। ब्लॉक डील का साइज़ भी मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी और उसके पार्टनर्स के एक कंसोर्टियम द्वारा पहले घोषित किए गए बचे हुए ओपन-ऑफर की संख्या के बराबर है।

    क्या होती है ब्लॉक डील?

    शेयर बाजार में बल्क डील और ब्लॉक डील दो प्रकार तरह के लेनदेन हैं जिनका उपयोग संस्थागत निवेशकों, बड़े फंड हाउसेज, म्यूचुअल फंड, एफआईआई और एचएनआई द्वारा बड़ी संख्या में शेयरों के लेनदेन के लिए किया जाता है।

    ब्लॉक डील में, दो पार्टीज के बीच न्यूनतम 500,000 शेयरों की मात्रा या 10 करोड़ रुपये के न्यूनतम मूल्य का लेनदेन होता है, जिसमें वे आपस में सहमत मूल्य पर शेयर खरीदने या बेचने के लिए सहमत होते हैं।

    सितंबर में भी प्रमोटर्स बेच चुके हिस्सेदारी

    इससे पहले सितंबर में VIP इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील के ज़रिए 343 करोड़ रुपये में 6.2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी, जिसमें पीरामल विभूति इन्वेस्टमेंट्स और किडी प्लास्ट ने 388.2 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर 88.4 लाख शेयर बेचे थे। उस दौरान, मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी फंड ने तब 233 करोड़ रुपये में 60 लाख शेयर खरीदे थे, जबकि एक अन्य समूह ने 86 करोड़ रुपये में 22 लाख शेयर खरीदे थे।

    बता दें कि वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयरों में पिछले एक साल में 17 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस साल यह शेयर 20 फीसदी तक टूट चुके हैं।

    ये भी पढ़ें- 60 पैसे के शेयर में बड़ी तेजी, फिर से 18% तक चढ़ा, 3 दिन में 50% तक भागा यह स्टॉक

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US