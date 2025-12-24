शेयर बाजार में क्या होती है ब्लॉक डील? जिसके बाद 7% उछले VIP Industries के शेयर, 3 महीने में एक और बड़ा लेनदेन

नई दिल्ली। देश की दिग्गज लगैज कंपनी VIP इंडस्ट्रीज के शेयर 24 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में 7 प्रतिशत से ज़्यादा चढ़ गए। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद आई, इसमें करीब 3.7 करोड़ शेयरों का लेन-देन हुआ। खास बात है कि यह कंपनी की इक्विटी हिस्सेदारी का लगभग 26 प्रतिशत है। इससे कंपनी के मालिकाना हक में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है।

वीआईपी इंडस्ट्रीज (VIP Industries Shares) के शेयर 362 रुपये के स्तर पर खुले और शुरुआती कारोबार में 397 रुपये का हाई लगा दिया। खास बात है कि इस कंपनी के शेयरों में यह तेजी करीब 3 महीने बाद आई है।

VIP इंडस्ट्रीज में ब्लॉक डील किसके बीच हुई? वीआईपी इंडस्ट्रीज में बुधवार को हुई ब्लॉक डील में खरीदारों और विक्रेताओं के नाम तुरंत सामने नहीं आए, लेकिन VIP इंडस्ट्रीज की यह ब्लॉक डील पिछले कुछ महीनों में प्रमोटर स्टेक सेल ट्रांजैक्शन की एक सीरीज़ के बाद हुई है। ब्लॉक डील का साइज़ भी मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी और उसके पार्टनर्स के एक कंसोर्टियम द्वारा पहले घोषित किए गए बचे हुए ओपन-ऑफर की संख्या के बराबर है।

क्या होती है ब्लॉक डील? शेयर बाजार में बल्क डील और ब्लॉक डील दो प्रकार तरह के लेनदेन हैं जिनका उपयोग संस्थागत निवेशकों, बड़े फंड हाउसेज, म्यूचुअल फंड, एफआईआई और एचएनआई द्वारा बड़ी संख्या में शेयरों के लेनदेन के लिए किया जाता है।