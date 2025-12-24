60 पैसे के शेयर में बड़ी तेजी, फिर से 18% तक चढ़ा, 3 दिन में 50% तक भागा यह स्टॉक

नई दिल्ली। शेयर मार्केट में 24 दिसंबर को 60 पैसे वाले एक शेयर में तेजी का सिलसिला जारी है, और आज यह स्टॉक फिर से 17 फीसदी तक चढ़ गया है। हैरानी की बात है कि महज 3 ट्रेडिंग सेशन में यह शेयर 48 फीसदी रिटर्न दे चुका है। टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड (Teamo Productions HQ Limited) के शेयर 16 प्रतिशत की तेजी के साथ 84 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

इससे पहले 23 दिसंबर को इस कंपनी के शेयर 18 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए थे। 24 दिसंबर, बुधवार को टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड के शेयर 0.75 पैसे पर खुले और 0.85 पैसे का हाई लगा दिया। 3 दिन में 48% रिटर्न टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड के शेयरों में बड़ी तेजी का सिलसिला 22 दिसंबर को शुरू हुआ, जब यह स्टॉक 13 फीसदी की तेजी के साथ 0.61 पैसे पर बंद हुआ। इसके बाद 23 दिसंबर को 18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 0.72 पैसे क्लोज हुआ और अब 0.85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है।