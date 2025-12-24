Language
    60 पैसे के शेयर में बड़ी तेजी, फिर से 18% तक चढ़ा, 3 दिन में 50% तक भागा यह स्टॉक

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:03 AM (IST)

    टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड के शेयरों में बड़ी तेजी का यह सिलसिला 22 दिसंबर को शुरू हुआ, और 24 दिसंबर तक यह शेयर 50 फीसदी तक रिटर्न डिलीवर कर चुका है। फिलह ...और पढ़ें

    मल्टीबैगर साबित हुए टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड के शेयर

    नई दिल्ली। शेयर मार्केट में 24 दिसंबर को 60 पैसे वाले एक शेयर में तेजी का सिलसिला जारी है, और आज यह स्टॉक फिर से 17 फीसदी तक चढ़ गया है। हैरानी की बात है कि महज 3 ट्रेडिंग सेशन में यह शेयर 48 फीसदी रिटर्न दे चुका है। टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड (Teamo Productions HQ Limited) के शेयर 16 प्रतिशत की तेजी के साथ 84 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

    इससे पहले 23 दिसंबर को इस कंपनी के शेयर 18 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए थे। 24 दिसंबर, बुधवार को टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड के शेयर 0.75 पैसे पर खुले और 0.85 पैसे का हाई लगा दिया।

    3 दिन में 48% रिटर्न

    टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड के शेयरों में बड़ी तेजी का सिलसिला 22 दिसंबर को शुरू हुआ, जब यह स्टॉक 13 फीसदी की तेजी के साथ 0.61 पैसे पर बंद हुआ। इसके बाद 23 दिसंबर को 18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 0.72 पैसे क्लोज हुआ और अब 0.85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है।

    लंबी अवधि में भी मल्टीबैगर रिटर्न

    खास बात है कि टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड के शेयरों ने 5 साल में 183% रिटर्न दिया है, जबकि इस साल अब तक यह शेयर 68 फीसदी की गिरावट दिखा चुका है।

    क्या है Teamo Productions का कारोबार

    टीमो प्रोडक्शंस HQ लिमिटेड (जिसे पहले GI इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) अब अपने दूसरे पारंपरिक बिज़नेस के अलावा, फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इससे जुड़े बिज़नेस में भी है। इससे पहले कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ और दूसरी संबंधित सर्विसेज़ में थी।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

