10 रुपये से 440 पर पहुंचा भाव, 5 साल से लगातार भागे जा रहा ये स्टॉक, अब SBI जैसे ब्रोकरेज ने दी खरीदी की सलाह

नई दिल्ली। उषा मार्टिन (Usha Martin Stock) के शेयर मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुए हैं, क्योंकि 5 सालों में इस कंपनी के शेयरों ने 3500 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। इस दौरान शेयरों का भाव 10 रुपये से बढ़कर 440 रुपये हो चुका है। इस शेयर ने साल 2020 में 10.35 रुपये का लो लगाया था। पिछले कुछ सालों में बेहतर रिटर्न डिलीवर करने के बाद इस शेयर पर कुछ घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने कवरेज शुरू की है।

फिलहाल, कंपनी के शेयर गिरावट के साथ 440 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं और इनमें लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि, लंबी अवधि में इस स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। उषा मार्टिन शेयर का High और Low उषा मार्टिन शेयर का 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई 497 रुपये है, जबकि 52 सप्ताह का निचला स्तर 361 रुपये है। इस साल मई से लेकर सितंबर तक इन शेयरों ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं, साल 2021 में 144%, 2022 में 91%, 2023 में 72%, 2024 में 27% और 2025 में करीब 17 फीसदी रिटर्न डिलीवर किया है।

ब्रोकरेज ने दिए बड़े टारगेट प्राइस SMIFS ने उषा मार्टिन के शेयरों पर 'बाय' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 518 रुपये रखा है। SBI सिक्योरिटीज ने भी इस स्टॉक को 'बाय' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 527 रुपये प्रति शेयर रखा है,

उषा मार्टिन के शेयर मई 2020 में अपने निचले स्तर करीब 13 रुपये से 3,460 प्रतिशत बढ़कर आज 463 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले छह महीनों में स्टॉक में 45 प्रतिशत की तेजी आई है, जबकि पिछले एक साल में इसमें 20 प्रतिशत की बढ़त हुई है।