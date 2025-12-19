3 दिन की गिरावट के बाद 10% चढ़े Ola Electric के शेयर, कंपनी के ऐलान से निवेशकों को मिली राहत

नई दिल्ली। तीन कारोबारी सत्रों से लगातार गिरावट दिखा रहे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric shares) के शेयर, 19 दिसंबर को 10 प्रतिशत तक चढ़ गए। शेयरों में यह तेजी कंपनी की उस घोषणा के बाद आई, जिसमें बताया गया कि कंपनी के प्रमोटर और CEO भाविश अग्रवाल ने लोन चुकाने लिए अपनी पर्सनल शेयरहोल्डिंग का एक छोटा हिस्सा बेच दिया है।

इस खबर के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी के शेयर 34.38 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए, और इनमें तीन सेशन से चली आ रही गिरावट थम गई। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 32 रुपये पर खुले और इंट्रा डे में 34.38 रुपये का हाई लगा दिया।

कंपनी ने क्या कहा? 18 दिसंबर को मार्केट बंद होने के बाद एक एक्सचेंज फाइलिंग में, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने कहा कि भाविश अग्रवाल ने लगभग 260 करोड़ रुपये का प्रमोटर-लेवल लोन पूरी तरह चुकाने के लिए अपने कुछ शेयर बेचे हैं। इससे सभी प्रमोटर प्लेज खत्म हो गए हैं, इसके साथ ही लोन के लिए पहले से गिरवी रखे गए सभी 3.93 प्रतिशत शेयर रिलीज़ हो गए हैं।