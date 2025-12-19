ICICI Pru AMC IPO की लिस्टिंग देख निवेशक हुए खुश! हर शेयर पर मिला इतने रुपये का तगड़ा मुनाफा

ICICI बैंक की ब्रांच, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयरों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर अपने आईपीओ प्राइस से 20 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम पर लिस्ट होकर शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के शेयर एनएसई पर 2,600 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए, जो 20.09 प्रतिशत का अच्छा प्रीमियम है। 10,603 करोड़ रुपये के आईपीओ का प्राइस बैंड 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर रहा।

बीएसई पर कंपनी के शेयर 2606.20 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, जो 20.38 प्रतिशत का प्रीमियम है। हालांकि, ICICI प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ का बाजार में लिस्टिंग ग्रे मार्केट की उम्मीदों से कम रही, जिसने 17-25 प्रतिशत की प्रीमियम लिस्टिंग की उम्मीद जताई थी। प्राथमिक बाजार में 12-16 दिसंबर के बीच इसके शेयरों को 39 गुना सदस्यता मिली थी।

ICICI समूह की पांचवीं लिस्टेड कंपनी बाजार में अपनी शुरुआत के साथ, ICICI प्रूडेंशियल एएमसी अब भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने वाली ICICI समूह की पांचवीं कंपनी बन गई है, जो ICICI बैंक , ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस , ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और ICICI सिक्योरिटीज के साथ शामिल हो गई है ।

ICICI प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ विवरण ICICI प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ 12 दिसंबर को खुला और 16 दिसंबर को बंद हुआ, जिसमें शेयरों का आवंटन 17 दिसंबर को अंतिम रूप दिया गया। शेयर आज, 19 दिसंबर, 2025 को एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट हुए।