ICICI Pru AMC IPO की लिस्टिंग देख निवेशक हुए खुश! हर शेयर पर मिला इतने रुपये का तगड़ा मुनाफा
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयरों ने एनएसई पर अपने आईपीओ प्राइस से 20 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम पर लिस्ट होकर शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत की। एनएस ...और पढ़ें
ICICI बैंक की ब्रांच, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयरों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर अपने आईपीओ प्राइस से 20 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम पर लिस्ट होकर शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के शेयर एनएसई पर 2,600 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए, जो 20.09 प्रतिशत का अच्छा प्रीमियम है। 10,603 करोड़ रुपये के आईपीओ का प्राइस बैंड 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर रहा।
बीएसई पर कंपनी के शेयर 2606.20 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, जो 20.38 प्रतिशत का प्रीमियम है।
हालांकि, ICICI प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ का बाजार में लिस्टिंग ग्रे मार्केट की उम्मीदों से कम रही, जिसने 17-25 प्रतिशत की प्रीमियम लिस्टिंग की उम्मीद जताई थी। प्राथमिक बाजार में 12-16 दिसंबर के बीच इसके शेयरों को 39 गुना सदस्यता मिली थी।
ICICI समूह की पांचवीं लिस्टेड कंपनी
बाजार में अपनी शुरुआत के साथ, ICICI प्रूडेंशियल एएमसी अब भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने वाली ICICI समूह की पांचवीं कंपनी बन गई है, जो ICICI बैंक , ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस , ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और ICICI सिक्योरिटीज के साथ शामिल हो गई है ।
ICICI प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ विवरण
ICICI प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ 12 दिसंबर को खुला और 16 दिसंबर को बंद हुआ, जिसमें शेयरों का आवंटन 17 दिसंबर को अंतिम रूप दिया गया। शेयर आज, 19 दिसंबर, 2025 को एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट हुए।
यह 4.89 करोड़ से अधिक शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) था। चूंकि यह पूरी तरह से ओएफएस था, इसलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को आईपीओ से कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी।
18 बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स
इस इश्यू का प्रबंधन 18 बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स के एक कंसोर्टियम द्वारा किया गया, जिसमें सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया), आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टेनली इंडिया, बोफा सिक्योरिटीज, एवेंडस कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, बीएनपी पारिबास और सीएलएसए इंडिया शामिल थे। केफिन टेक्नोलॉजीज ने रजिस्ट्रार के रूप में काम किया।
यह भी पढ़ें: ICICI Prudential AMC की लिस्टिंग से पहले प्रमोटर ICICI Bank पर बड़ी खबर, किसने भेजा 2379004448 रुपए का नोटिस?
"IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।