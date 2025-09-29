IPO News: Trualt Bioenergy IPO vs Jinkushal Industries IPO किसमे होगी ज्यादा कमाई, कौन देगा आपको ज्यादा रिटर्न; देखें डिटेल्स

आज हम जिन दो आईपीओ (IPO News) की तुलना करने वाले हैं उनमें आज निवेश का आखिरी दिन है। निवेशकों ने अब तक इसमें पैसा लगा दिया होगा और अब वे इसकी लिस्टिंग का इंतजार कर रहे होंगे। आइए जीएमपी (IPO GMP) की मदद से समझते हैं कि Trualt Bioenergy IPO vs Jinkushal Industries IPO किसमें ज्यादा कमाई का अवसर है?

नई दिल्ली। आज हम प्राइमरी मार्केट के दो फेमस आईपीओ की तुलना करने जा रहे हैं। इन दोनों ही आईपीओ में आज निवेश का आखिरी दिन है। इन दोनों आईपीओ का पब्लिक ऑफर 25 सितंबर को खुला था। इन दोनों ही आईपीओ में अब तक कई निवेशक पैसा लगा चुके हैं।

अब वे इसकी लिस्टिंग के इंतजार में बैठे हैं। किसी आईपीओ से निवेशकों को कितना मुनाफा होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी लिस्टिंग कितने पर हुई है। आज हम जीएमपी (ग्रे मार्केट में चलने वाला प्रीमियम) की मदद से समझेंगे कि Trualt Bioenergy IPO या Jinkushal Industries IPO में से किससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा?

Trualt Bioenergy IPO vs Jinkushal Industries IPO: किसमें ज्यादा फायदा IPO जीएमपी (GMP) Trualt Bioenergy IPO 105 रुपये(21.17%) Jinkushal Industries IPO 17 रुपये (14.05%) जीएमपी देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि Trualt Bioenergy IPO से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। जीएमपी देखते हुए उसके अमाउंट पर नहीं, बल्कि फीसदी पर ध्यान देना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि आईपीओ में सिर्फ जीएमपी देखकर निवेश नहीं करना चाहिए।

किस भी आईपीओ से कितना फायदा होगा, ये उसकी जीएमपी पर निर्भर करता है। ग्रे मार्केट में चल रहे प्रीमियम से समझे जा सकता है कि इससे कितना लाभ मिल सकता है। Trualt Bioenergy IPO की बात करें तो 29 सितंबर को इसका जीएमपी 105 रुपये चल रहा है। इस आईपीओ से 21.17 फीसदी का मुनाफा हो सकता है। वहीं अगर Jinkushal Industries IPO की बात करें तो इसका जीएमपी 17 रुपये दर्ज किया गया है। इससे 14.05 फीसदी लाभ हो सकता है। Trualt Bioenergy IPO बेसिक डिटेल प्राइस बैंड- 472 रुपये से 496 रुपये

लॉट साइज- 30 इक्विटी शेयर्स इस आईपीओ का प्राइस बैंड 472 रुपये से 496 रुपये रखा गया है। इसका इश्यू प्राइस 496 रुपये का हो सकता है। इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए निवेशकों को 30 शेयर्स खरीदने होंगे। इसका अर्थ हुआ कि इसमें 14,880 रुपये निवेश करने होंगे।

Jinkushal Industries IPO बेसिक डिटेल प्राइस बैंड- 115 रुपये से 121 रुपये

लॉट साइज- 120 शेयर्स इस आईपीओ का प्राइस बैंड 115 रुपये से 121 रुपये है। इस आईपीओ को खरीदने 120 शेयर्स लेने होंगे। इसका मतलब है कि इसमें 14,520 रुपये निवेश करने होंगे।

(डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)