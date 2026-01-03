Top 10 IT Dividend Stock: डिविडेंड से कमाई के लिए ये दस IT स्टॉक्स हो सकते हैं आपके लिए बेस्ट
नई दिल्ली। IT सेक्टर की कंपनियां आमतौर पर मध्यम लेकिन स्थिर डिविडेंड (Top 10 Dividend Paying Stocks) देती हैं। कई निवेशक डिविडेंड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं क्योंकि ये नियमित आय प्रदान करते हैं और लंबे समय में रिटर्न बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही, अच्छा डिविडेंड मजबूत फंडामेंटल्स का संकेत देता है और बाजार गिरावट में स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि, डिविडेंड को स्टॉक खरीदने का एकमात्र आधार नहीं बनाना चाहिए। लंबे समय में मूल्य बढ़ाने वाले अन्य कारक जैसे ग्रोथ पोटेंशियल, फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट कंडीशंस भी जरूरी हैं।
सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाले टॉप-10 IT शेयर
|IT स्टॉक का नाम
|मार्केट कैप (करोड़ में)
|अभी कितने रुपये का शेयर
|डिविडेंड यील्ड (%)
|Accelya Solutions India
|1954
|1309.2
|6.9
|Alldigi Tech
|1275
|836.95
|5.38
|Expleo Solutions
|1507
|971.6
|5.15
|D Link (India) Limited
|1529
|430.65
|4.7
|Tata Consultancy Services
|1176131
|3250.7
|3.9
|Brisk Technovision
|16
|80
|3.75
|HCL Technologies
|443757
|1640.2
|3.7
|Oracle Financial Services Software
|67277
|7731.5
|3.43
|Saven Technologies
|48
|44.55
|3.37
|R Systems International
|4815
|406.7
|3.08
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)
भारत की सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनी TCS दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करती है। 55 देशों में फैले हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स और 202 सर्विस डिलीवरी सेंटर्स के साथ यह जहां भी ऑपरेट करती है, टॉप एम्प्लॉयर के रूप में जानी जाती है। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 3.9% है और पेआउट रेशियो 93.4%।Q2 FY26 में नेट सेल्स ₹65,799 करोड़ रही, जो पिछले साल के ₹64,259 करोड़ से ज्यादा है। नेट प्रॉफिट ₹12,131 करोड़ रहा (पिछले साल ₹11,955 करोड़)। कंज्यूमर बिजनेस को छोड़कर सभी वर्टिकल्स और UK को छोड़कर सभी जियोग्राफी में ग्रोथ रही।
HCL टेक्नोलॉजीज
HCL टेक्नोलॉजीज डिजिटल, इंजीनियरिंग, क्लाउड और AI पर फोकस्ड ग्लोबल कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 3.7% और पेआउट रेशियो 93.6%।Q2 FY26 में नेट सेल्स ₹31,942 करोड़ (पिछले साल ₹28,862 करोड़)। नेट प्रॉफिट ₹4,236 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन 17.5% रहा। कंपनी ने $2.6 बिलियन के नए बुकिंग्स हासिल किए और AI-led सर्विसेज में एक्सपैंशन प्लान बनाया है।
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर
फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनी, ओरेकल कॉर्पोरेशन की सब्सिडियरी है। इसका पेआउट रेशियो 96.7% और डिविडेंड यील्ड 3.5% है। सितंबर तिमाही में रेवेन्यू ₹1,789 करोड़ (7% YoY ग्रोथ) रहा और नेट प्रॉफिट ₹546.1 करोड़ (5% गिरावट) रहा।
एक्सेल्या सॉल्यूशंस इंडिया
एयरलाइन और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज्ड है। यह 200 से ज्यादा एयरलाइंस को सर्विस देती है। पेआउट रेशियो 104.1% और डिविडेंड यील्ड 6.8% है। सितंबर तिमाही में नेट सेल्स ₹136.2 करोड़ रही। वहीं नेट प्रॉफिट ₹29.6 करोड़ रहा।
एक्सप्लियो सॉल्यूशंस
ग्लोबल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइडर का पेआउट रेशियो 75.2% और डिविडेंड यील्ड 5.2% है। Q2 FY26 में नेट सेल्स ₹282.7 करोड़ रही। वहीं नेट प्रॉफिट ₹39.8 करोड़ (9% ग्रोथ) रहा। इसमें AI में निवेश से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे।
क्या हाई डिविडेंड IT स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए?
ट्रेडिशनल IT सर्विसेज में ग्रोथ म्यूटेड रहने की उम्मीद है क्योंकि ग्लोबल टेक बजट छोटे हैं और सर्विस डिलीवरी में बदलाव आ रहा है। AI अवसर दे रहा है, लेकिन कई बड़ी कंपनियां अभी बिजनेस मॉडल ट्रांजिशन में हैं। US एक्सपोजर और पॉलिसी शिफ्ट्स रेवेन्यू-मार्जिन प्रभावित कर सकते हैं।IT स्टॉक्स मध्यम लेकिन स्थिर डिविडेंड देते हैं क्योंकि लो कैपेक्स और लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स से कैश फ्लो मजबूत रहता है।फिर भी, डिविडेंड निवेश का सिर्फ एक हिस्सा है। फंडामेंटल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वैल्यूएशन भी चेक करें।
