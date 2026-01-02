2 दिन में 14 फीसदी की गिरावट, क्या अब खरीदना चाहिए ITC के शेयर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
2 कारोबारी सत्रों में आईटीसी के शेयर 402 रुपये से टूटकर 345 रुपये तक आ चुके हैं। ऐसे में मौजूदा शेयरधारक परेशान हैं, साथ ही नए निवेशक इन शेयरों में खर ...और पढ़ें
नई दिल्ली। ITC के शेयरों में 2 जनवरी को भी गिरावट हावी है और दो दिन के अंदर यह शेयर करीब 14 फीसदी टूट गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या देश की दूसरी सबसे बड़ी इस एफएमसीजी कंपनी के शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रवार को भी आईटीसी के शेयर शुरुआती कारोबार में 4 फीसदी तक टूटकर 345 रुपये के स्तर पर चले गए।
आईटीसी के शेयरों (ITC Share Price) में 1 जनवरी को दस प्रतिशत की गिरावट, सरकार द्वारा सिगरेट व तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से नई एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और नया उपकर लगाए जाने के ऐलान के बाद आई। इस फैसले के बाद शेयरों में गिरावट गहराई, क्योंकि आईटीसी की सबसे बड़ा कारोबार सिगरेट का है, और यहीं से कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। सवाल है कि 400 रुपये से टूटकर 350 रुपये के भाव पर क्या ITC के शेयर खरीदने चाहिए। हमने मार्केट से इस बारे में जानने की कोशिश की।
क्या अब खरीदने चाहिए ITC के शेयर?
आईटीसी के शेयरों पर राय रखते हुए इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा ने कहा, सिगरेट-पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बहुत ज्यादा है, और इसमें बदलाव कर इसके असर को कम किया जा सकता है। क्योंकि इससे तंबाकू उत्पादों की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी से तस्करी बढ़ेगी और वॉल्युम भी कम होगा, और यह दोनों ही सरकारी रेवेन्यू के नजरिए से नेगेटिव होंगे।
अबंरीश बलिगा ने कहा है कि आईटीसी के शेयरों में 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक खरीदारी के लिहाज से एक अच्छे स्त पर पहुंच गया है, और ऐसा लगता है कि शेयरों ने बॉटम बना लिया है। अगर आईटीसी के स्टॉक में रिकवरी आती है तो फिर से 400 रुपये के स्तर इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं।
ITC के शेयरों के लिए अहम लेवल?
आईटीसी के शेयर 350 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीनियर रिसर्च मैनेजर, जिगर एस पटेल ने कहा है कि आईटीसी के शेयरों के लिए 350 रुपये का स्तर सबसे बड़ा और अहम सपोर्ट है, जबकि 375 रुपये पर रेजिस्टेंस है। ऐसे में 375 रुपये के ऊपर आने पर ही इसमें रिकवरी संभव है।
