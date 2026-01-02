Dabur के शेयरों में तगड़ी तेजी, फिर पहुंचे 500 रुपये के पार, अब कहां तक जा सकता है भाव?

नई दिल्ली। एफएमसीजी सेक्टर में 2 जनवरी को डाबर के शेयरों (Dabur Share Price) ने जबरदस्त तेजी दिखाई है, और 3 फीसदी की बढ़त के साथ इंडेक्स के टॉप गेनर बन गए हैं। खास बात है कि डाबर के शेयरों में यह तेजी कल आईटीसी के शेयरों में भारी गिरावट के बाद आई है। डाबर के शेयर 501 रुपये के स्तर पर खुले और शुरुआती कारोबार में 516 रुपये का हाई लगा दिया।

सुबह 11 बजे तक डाबर के शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्युम 10 लाख के करीब रहा। डाबर के शेयरों में यह तेजी इसलिए भी मायने रखती है कि स्टॉक ने 200 DMA के लेवल को अच्छे प्राइस और वॉल्युम के साथ क्रॉस किया है। इससे पहले डाबर के शेयरों पर जागरण बिजनेस से खास बातचीत में मार्केट एक्सपर्ट अबंरीश बलिगा ने खरीदारी की राय दी थी।

Dabur के शेयरों पर टारगेट प्राइस? आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर, जिगर एस पटेल ने कहा डाबर के शेयरों पर अहम स्तर और टारगेट प्राइस बताए हैं। उन्होंने कहा कि डाबर के शेयरों के लिए हम सपोर्ट लेवल 500 रुपये पर है जबकि बड़ा रेजिस्टेंटस 522 रुपये पर है। अगर यह शेयर इस स्तर को तोड़ता है तो 535 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं।