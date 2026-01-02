MCX Share: एमसीएक्स के शेयरों में क्यों आई 80% की बड़ी गिरावट, अब निवेशक क्या करें?

नई दिल्ली। शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX Share Price) के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान करीब 80% की भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई पर शेयर गुरुवार के बंद भाव ₹10,988.60 के मुकाबले टूटकर इंट्राडे में ₹2,192 तक आ गया। हालांकि, इस तेज गिरावट से निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गिरावट स्टॉक स्प्लिट के चलते तकनीकी कारणों से हुई है।

किस वजह से दिख रही MCX शेयर पर गिरावट दरअसल, शुक्रवार, 2 जनवरी को MCX के अपने पहले 5:1 स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट था। इसी वजह से आज शेयर एक्स-स्प्लिट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन निवेशकों ने 1 जनवरी या उससे पहले शेयर खरीदे थे, वही स्प्लिट के तहत मिलने वाले अतिरिक्त शेयरों के हकदार होंगे।

सितंबर 2025 में घोषित इस कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर पहले से ही बाजार में चर्चा थी। रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर की कीमत में आई यह तेज गिरावट असल में मूल्य में कमी नहीं, बल्कि शेयरों की संख्या बढ़ने के कारण हुई समायोजन (एडजस्टमेंट) है।