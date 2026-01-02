Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    MCX Share: एमसीएक्स के शेयरों में क्यों आई 80% की बड़ी गिरावट, अब निवेशक क्या करें?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:59 AM (IST)

    एमसीएक्स के शेयरों में 80% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह लेख इस बड़ी गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालता है और निवेशकों के लिए आगे की रणनीति पर महत्वप ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX Share Price) के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान करीब 80% की भारी गिरावट देखने को मिली।  बीएसई पर शेयर गुरुवार के बंद भाव ₹10,988.60 के मुकाबले टूटकर इंट्राडे में ₹2,192 तक आ गया। हालांकि, इस तेज गिरावट से निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गिरावट स्टॉक स्प्लिट के चलते तकनीकी कारणों से हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किस वजह से दिख रही MCX शेयर पर गिरावट

    दरअसल, शुक्रवार, 2 जनवरी को MCX के अपने पहले 5:1 स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट था। इसी वजह से आज शेयर एक्स-स्प्लिट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन निवेशकों ने 1 जनवरी या उससे पहले शेयर खरीदे थे, वही स्प्लिट के तहत मिलने वाले अतिरिक्त शेयरों के हकदार होंगे।

    सितंबर 2025 में घोषित इस कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर पहले से ही बाजार में चर्चा थी। रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर की कीमत में आई यह तेज गिरावट असल में मूल्य में कमी नहीं, बल्कि शेयरों की संख्या बढ़ने के कारण हुई समायोजन (एडजस्टमेंट) है।

    10 शेयर के हुए 50 शेयर

    स्टॉक स्प्लिट के बाद MCX के शेयरों में रिकवरी भी देखने को मिली और यह इंट्राडे लो ₹2,192 से करीब 3.6% चढ़कर दिन के उच्च स्तर ₹2,271 तक पहुंच गया। कंपनी की मंजूर योजना के तहत ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को ₹2 फेस वैल्यू वाले पांच शेयरों में विभाजित किया गया है। यानी जिन निवेशकों के पास पहले 10 शेयर थे, उनके पास अब 50 शेयर होंगे, जबकि कुल निवेश मूल्य में कोई बदलाव नहीं होगा।

    शेयर की प्रति यूनिट कीमत कम होने से इसके अधिक किफायती होने और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए मौजूदा गिरावट को लेकर निवेशकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

    यह भी पढ़ें: नए साल के पहले दिन इस दिग्गज शेयर ने बिगाड़ा बाजार का मूड, अकेले स्टॉक ने कराया 50000 करोड़ रुपये का नुकसान

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US