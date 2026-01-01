नए साल के पहले दिन इस दिग्गज शेयर ने बिगाड़ा बाजार का मूड, अकेले स्टॉक ने कराया 50000 करोड़ रुपये का नुकसान

नई दिल्ली। नए साल के मौके पर 1 जनवरी को शेयर बाजार की शुरुआत पॉजिटिव रुख के साथ हुई, और बढ़त के साथ ही मार्केट बंद (Share Market Closing)हुआ। लेकिन, एक शेयर ने बाजार की तेजी पर मानो ब्रेक सा लगा दिया। दरअसल, तंबाक प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त एक्साइड ड्यूटी और नए सेस के ऐलान से आईटीसी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली और यह इंट्रा डे में 10 फीसदी तक गिर गए, और निफ्टी50 के टॉप लूजर रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1 जनवरी को बेंचमार्क इंडेक्स Nifty50 16 प्वाइंट्स की तेजी के साथ 26146 पर क्लोज हुआ, और सेंसेक्स 32 अंकों की कमजोरी के साथ 85188 के स्तर पर बंद हुआ। Nifty50 के टॉप गेनर और लूजर शेयर निफ्टी50 के टॉप गेनर शेयरों में बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी, इटरनल और विप्रो रहे, जबकि टॉप लूजर में आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, डॉ रेड्डी,बजाज फाइनेंस और ओएनजीसी रहे। आईटीसी के अलावा सिगरेट बनाने वाली एक अन्य कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर भी 17 फीसदी की भारी गिरावट के साथ बंद हुए।

6 साल बाद इतनी बड़ी गिरावट भारत की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC के शेयरों में 6 साल बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई है। इस दौरान कंपनी के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। दरअसल, बुधवार देर रात वित्त मंत्रालय ने सिगरेट पर एक नया भारी टैक्स लगा दिया।