Crypto Mining में ये देश हैं टॉप पर, इस मुस्लिम देश का भी है जलवा; भारत की क्या है स्थिति
Crypto Mining में कुछ देश टॉप पर हैं, जिनमें अमेरिका सबसे आगे है। कजाकिस्तान भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है, जबकि रूस, कनाडा और आयरलैंड भी योगदान करते हैं। भारत में उच्च ऊर्जा लागत और नियामक अनिश्चितता जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन भविष्य में विकास की संभावना है। क्रिप्टो माइनिंग एक ऊर्जा-गहन प्रक्रिया है।
नई दिल्ली। Crypto Mining: आज के समय में दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का जलवा है। डिजिटल करेंसी की क्रांति ने मानव सभ्यता को एक नया अनुभव दिया है। आज के समय में बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी है। आज के समय में जितनी भी तरह की क्रिप्टोकरेंसी हैं उनकी माइनिंग की जाती है। इसमें किसी एक शख्स या व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। आप चाहें तो खुद अपनी क्रिप्टोकरेंसी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए बिजली और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यही कारण है कि इस डिजिटल करेंसी में ऐसे बहुत से देश हैं जो आर्थिक रूप से पीछे हैं लेकिन इनके यहां क्रिप्टो माइनिंग तगड़े से होती है।
ईरान ने क्रिप्टो माइनिंग में सभी को चौंकाया?
हाल ही में क्रिप्टो की माइनिंग को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम देश ईरान ने सभी को चौंका दिया है। तेहरान प्रांत बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के CEO अकबर हसन बेकलू के अनुसार, ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग देश बन गया है, जिसमें अनुमानित 13 मिलियन ईरानी क्रिप्टो मार्केट में एक्टिव हैं।
ऑफिशियल आंकड़ों का हवाला देते हुए बेकलू ने कहा कि देश भर में लगभग 427,000 एक्टिव माइनिंग डिवाइस 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो हर समय 1,400 मेगावाट से ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। उन्होंने बताया कि ईरान में बिजली की कम कीमतों ने देश को "अवैध माइनर्स के लिए स्वर्ग" बना दिया है।
बेकलू ने आगे कहा कि अनऑथराइज्ड क्रिप्टो माइनिंग के खिलाफ सरकार का कैंपेन शुरू होने के बाद से, तेहरान प्रांत में 104 अवैध माइनिंग फार्म पकड़े गए हैं, और 1,465 माइनिंग डिवाइस जब्त किए गए हैं।
दुनिया के टॉप 10 देश हैं जहां होती है बिटकॉइन की माइनिंग
अभी क्रिप्टो माइनिंग को बिटकॉइन की माइनिंग से मापा जा रहा है। क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसलिए इसकी माइनिंग पर ज्यादा काम चल रहा है। ऐसे में अगर हम बिटकॉइन माइनिंग की बात करें तो इसमें टॉप पर अमेरिका है।
हैशरेट के हिसाब से टॉप 10 क्रिप्टो माइनिंग देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, कजाकिस्तान, कनाडा, रूस, जर्मनी, मलेशिया, आयरलैंड, थाईलैंड और स्वीडन, जिसमें U.S. और चीन काफी आगे हैं। इन देशों की रैंकिंग ग्लोबल बिटकॉइन हैशरेट में उनके हिस्से पर आधारित है, जो माइनिंग के लिए उनकी कंप्यूटेशनल पावर को दिखाता है।
हालांकि, अभी worldpopulationreview पर दिए गए डेटा के अनुसार ईरान बिटकॉइन की माइनिंग में 24वें नंबर पर है। लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में वह 4 चौथे स्थान पर आ गया है। वहीं, अगर बिटकॉइन माइनिंग में भारत की बात करें तो इंडिया 36वें स्थान पर है।
|इन देशों में सबसे ज्यादा होती है बिटकॉइन माइनिंग
|रैंक
|देश
|हिस्सेदारी
|1
|अमेरिका
|37.84%
|2
|चीन
|21.11%
|3
|कजाकिस्तान
|13.22%
|4
|कनाडा
|6.48%
|5
|रूस
|4.66%
|6
|जर्मनी
|3.06%
|7
|मलेशिया
|2.51%
|8
|आयरलैंड
|1.97%
|9
|थाईलैंड
|0.96%
|10
|स्वीडन
|0.84%
|11
|नॉर्वे
|0.74%
|12
|ऑस्ट्रेलिया
|0.36%
|13
|इंडोनेशिया
|0.35%
|14
|ब्राजील
|0.33%
|15
|जापान
|0.23%
|16
|यूनाइटेड किंगडम
|0.23%
|17
|जॉर्जिया
|0.23%
|18
|फ्रांस
|0.21%
|19
|नीदरलैंड
|0.21%
|20
|आइसलैंड
|0.16%
|21
|यूक्रेन
|0.15%
|22
|पैराग्वे
|0.15%
|23
|लीबिया
|0.14%
|24
|ईरान
|0.12%
|25
|मेक्सिको
|0.11%
|26
|इटली
|0.11%
|27
|रोमानिया
|0.09%
|28
|दक्षिण कोरिया
|0.07%
|29
|अर्जेंटीना
|0.06%
|30
|उज़्बेकिस्तान
|0.05%
|31
|ग्रीस
|0.05%
|32
|कुवैत
|0.05%
|33
|वियतनाम
|0.04%
|34
|तुर्की
|0.04%
|35
|मंगोलिया
|0.04%
|36
|भारत
|0.03%
(डिस्क्लेमर: यहां क्रिप्टो पर दी गयी जानकारी निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
