गहने से ज्यादा सोने के सिक्के बिके, 55 नए स्टोर्स हुए ओपन, फिर भी Q2 में Titan का धंधा रहा मंदा

टाइटन कंपनी लिमिटेड ने दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट में बताया कि उसकी डोमेस्टिक सेल्स में सालाना आधार पर 18% की वृद्धि हुई जबकि ज्वैलरी सेल्स में 19% की बढ़ोतरी हुई। इस तिमाही के दौरान कंपनी ने कुल 55 स्टोर ओपन किए जिससे टाइटन के स्टोर्स की संख्या बढ़कर 3377 स्टोर हो गई।

नई दिल्ली। रिटेल सेक्टर की टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन (Titan Q2 Business Update) ने अपना तिमाही बिजनेस अपडेट दिया है। टाइटन कंपनी लिमिटेड ने 7 अक्टूबर को बताया कि सितंबर तिमाही में उसकी डोमेस्टिक सेल्स में सालाना आधार पर 18% की वृद्धि हुई, जबकि ज्वैलरी सेल्स में 19% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, यह ग्रोथ पिछले वर्ष इसी अवधि में दर्ज 25% की वृद्धि से कम है। क्योंकि, सोने की बढ़ती कीमतों ने हायर कैरेट वाले आभूषणों की मांग को कम कर दिया।

ज्वैलरी बिजनेस कंपनी के कुल राजस्व में लगभग 90% योगदान देता है। कंपनी ने कहा कि टाइटन के तनिष्क, मिया और जोया पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट्स की सेल्स हल्की वृद्धि देखने को मिली है। ज्वैलरी से ज्यादा बिके सोने के सिक्के टाइटन ने कहा कि सोने के सिक्कों ने इस तिमाही में अपनी मज़बूत बढ़त जारी रखी, क्योंकि भारतीयों ने निवेश के लिहाज गोल्ड कॉइन में पैसा लगाना पसंद किया। हालांकि, सिक्कों से आभूषणों की तुलना में कम लाभ मार्जिन मिलता है, इसलिए इस बदलाव ने हाल की तिमाहियों में कंपनी की मार्जिन ग्रोथ को सीमित कर दिया है।