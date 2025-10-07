गहने से ज्यादा सोने के सिक्के बिके, 55 नए स्टोर्स हुए ओपन, फिर भी Q2 में Titan का धंधा रहा मंदा
टाइटन कंपनी लिमिटेड ने दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट में बताया कि उसकी डोमेस्टिक सेल्स में सालाना आधार पर 18% की वृद्धि हुई जबकि ज्वैलरी सेल्स में 19% की बढ़ोतरी हुई। इस तिमाही के दौरान कंपनी ने कुल 55 स्टोर ओपन किए जिससे टाइटन के स्टोर्स की संख्या बढ़कर 3377 स्टोर हो गई।
नई दिल्ली। रिटेल सेक्टर की टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन (Titan Q2 Business Update) ने अपना तिमाही बिजनेस अपडेट दिया है। टाइटन कंपनी लिमिटेड ने 7 अक्टूबर को बताया कि सितंबर तिमाही में उसकी डोमेस्टिक सेल्स में सालाना आधार पर 18% की वृद्धि हुई, जबकि ज्वैलरी सेल्स में 19% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, यह ग्रोथ पिछले वर्ष इसी अवधि में दर्ज 25% की वृद्धि से कम है। क्योंकि, सोने की बढ़ती कीमतों ने हायर कैरेट वाले आभूषणों की मांग को कम कर दिया।
ज्वैलरी बिजनेस कंपनी के कुल राजस्व में लगभग 90% योगदान देता है। कंपनी ने कहा कि टाइटन के तनिष्क, मिया और जोया पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट्स की सेल्स हल्की वृद्धि देखने को मिली है।
ज्वैलरी से ज्यादा बिके सोने के सिक्के
टाइटन ने कहा कि सोने के सिक्कों ने इस तिमाही में अपनी मज़बूत बढ़त जारी रखी, क्योंकि भारतीयों ने निवेश के लिहाज गोल्ड कॉइन में पैसा लगाना पसंद किया। हालांकि, सिक्कों से आभूषणों की तुलना में कम लाभ मार्जिन मिलता है, इसलिए इस बदलाव ने हाल की तिमाहियों में कंपनी की मार्जिन ग्रोथ को सीमित कर दिया है।
जुलाई-सितंबर तिमाही में फर्म की घरेलू घड़ियों के कारोबार की बिक्री में 12% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू आईकेयर बिजनेस की बिक्री में वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 9% की वार्षिक वृद्धि हुई।
इस तिमाही के दौरान कंपनी ने कुल 55 स्टोर ओपन किए, जिससे टाइटन के स्टोर्स की संख्या बढ़कर 3,377 स्टोर हो गई। ज्वैलरी बिजनेस ने जुलाई-सितंबर में भारत में 34 स्टोर जोड़े, जिनमें से तनिष्क के 6, मिया के 18 और कैरेटलेन के 10 स्टोर शामिल हैं।
कंपनी ने कहा कि इंटरनेशनल बिजनेस में साल-दर-साल 86% की वृद्धि हुई, जिसमें तनिष्क का अमेरिका में कारोबार दोगुना से भी अधिक हो गया, जबकि उभरते कारोबार की बिक्री जुलाई-सितंबर में साल-दर-साल 37% बढ़ी है।
शेयर पर रहेगी नजर
कंपनी की ओर से आए इस बिजनेस अपडेट के बाद अब 8 अक्तूबर को टाइटन के शेयरों पर नजर रहेगी। सितंबर से इस कंपनी के शेयर में लगातार बिकवाली हावी है, और शेयर का भाव 3740 रुपये से टूटकर 3418 रुपये पर आ गया है।
