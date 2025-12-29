Timex India के शेयरों में क्यों लगा 10% का लोअर सर्किट, क्या है 22% डिस्काउंट वाला ऐलान? जिससे नाराज निवेशक!

नई दिल्ली। देश की मशहूर वॉच कंपनी टाइमैक्स के शेयरों (Timex India shares) में 29 दिसंबर को 10 फीसदी की गिरावट के साथ लोअर सर्किट लग गया। इस कंपनी के शेयरों में यह गिरावट उस ऐलान के बाद आई है जब कंपनी ने बताया कि उसकी पेरेंट कंपनी, फर्म में कुछ हिस्सेदारी भारी डिस्काउंट पर बेचने की योजना बना रही है। इसके बाद टाइमैक्स के शेयर सुबह गिरावट के साथ 322 रुपये पर खुले,जबकि 22 दिसंबर को 351 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

322 रुपये पर खुलने के बाद टाइमैक्स के शेयरों ने इंट्रा डे में 316 रुपये का निचला स्तर छू लिया। टाइमक्स ग्रुप इंडिया एक इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है, जिसका कारोबार मुख्य रूप से अमेरिका और नीदरलैंड्स में है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में क्या कहा? 26 दिसंबर को मार्केट बंद होने के बाद जारी की गई एक एक्सचेंज फाइलिंग में, टाइमैक्स ग्रुप इंडिया ने ऐलान किया कि उसकी प्रमोटर कंपनी टाइमैक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस BV 29-30 दिसंबर के बीच शेयरों की बिक्री के ऑफर (OFS) के ज़रिए कंपनी में 4.47 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले 45 लाख तक शेयर बेचने का प्रस्ताव दे रहा है।

इस ऑफर में 4.47 परसेंट एक्स्ट्रा इक्विटी हिस्सेदारी (45.09 लाख शेयर) का ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल होगा, जिससे प्रस्तावित OFS का साइज़ 8.93 परसेंट हो जाएगा। फ्लोर प्राइस 275 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिसका मतलब है कि स्टॉक के पिछले क्लोजिंग प्राइस 351.75 रुपये प्रति शेयर पर 22 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा।