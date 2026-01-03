ये 6 कंपनियां अभी हैं BSE सेंसेक्स का हिस्सा, 40 साल से नहीं छोड़ा साथ; 30 में आज भी है इनका नाम

नई दिल्ली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 40 साल पूरे कर लिए हैं। बीएसई के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। BSE सेंसेक्स (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) में लिस्टेड 30 जानी-मानी और फाइनेंशियली मजबूत कंपनियों का एक फ्री-फ्लोट मार्केट-वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इस इंडेक्स में आज भी उन 6 कंपनियों का नाम है जो आज से 40 साल पहले के इंडेक्स में थी। इन कंपनियों ने 40 साल से बीएसई सेंसेक्स का साथ नहीं छोड़ा है।

40 साल से बीएसई सेंसेक्स में इन कंपनियों का झंडा है बुलंद सेंसेक्स में BSE पर लिस्टेड 30 सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक शामिल हैं। इन 30 स्टॉक को भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान से चुना जाता है।



1986 से सेंसेक्स का हिस्सा रही दर्जनों (पिछले कुछ वर्षों में लगभग 93-97 कुल अनूठी कंपनियों) में से केवल कुछ ही ने पूरे 40 वर्षों तक इस लिस्ट में बनीं रही हैं।