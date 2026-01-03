Language
    ये 6 कंपनियां अभी हैं BSE सेंसेक्स का हिस्सा, 40 साल से नहीं छोड़ा साथ; 30 में आज भी है इनका नाम

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:37 PM (IST)

    बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स ने 40 साल पूरे कर लिए हैं। यह 30 प्रमुख कंपनियों का एक फ्री-फ्लोट मार्केट-वेटेड इंडेक्स है।

    ये 6 कंपनियां अभी भी हैं BSE सेंसेक्स का हिस्सा, 40 साल से नहीं छोड़ा साथ; 30 में आज भी है इनका नाम

    नई दिल्ली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 40 साल पूरे कर लिए हैं। बीएसई के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। BSE सेंसेक्स (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) में लिस्टेड 30 जानी-मानी और फाइनेंशियली मजबूत कंपनियों का एक फ्री-फ्लोट मार्केट-वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इस इंडेक्स में आज भी उन 6 कंपनियों का नाम है जो आज से 40 साल पहले के इंडेक्स में थी। इन कंपनियों ने 40 साल से बीएसई सेंसेक्स का साथ नहीं छोड़ा है।

    40 साल से बीएसई सेंसेक्स में इन कंपनियों का झंडा है बुलंद

    सेंसेक्स में BSE पर लिस्टेड 30 सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक शामिल हैं। इन 30 स्टॉक को भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान से चुना जाता है।

    1986 से सेंसेक्स का हिस्सा रही दर्जनों (पिछले कुछ वर्षों में लगभग 93-97 कुल अनूठी कंपनियों) में से केवल कुछ ही ने पूरे 40 वर्षों तक इस लिस्ट में बनीं रही हैं। 

    ये वे कंपनियां हैं जो उस अवधि में इंडेक्स में स्थिर रहीं:

    1. हिंदुस्तान यूनिलीवर
    2. आईटीसी
    3. रिलायंस इंडस्ट्रीज
    4. टाटा मोटर्स (1986 में टेल्को)
    5. टाटा स्टील
    6. वोल्टास

    bse Index

    ये कंपनियां बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय बदलावों (पुराने स्कूल के विनिर्माण से लेकर आईटी, बैंकिंग और उपभोक्ता दिग्गजों पर आज हावी होने तक) के बीच विरासत व्यवसायों में अनुकूलन की शक्ति को उजागर करती हैं।

    वर्तमान बीएसई सेंसेक्स की 30 कंपनियां
    क्रमांक कंपनी का नाम इंडस्ट्री
    1 अडानी पोर्ट्स एंड SEZ मिसलेनियस
    2 एशियन पेंट्स पेंट्स
    3 एक्सिस बैंक बैंकिंग
    4 बजाज फाइनेंस फाइनेंस
    5 बजाज फिनसर्व फाइनेंस
    6 भारती एयरटेल टेलीकॉम
    7 इटरनल लिमिटेड मिसलेनियस
    8 HCL टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर
    9 HDFC बैंक बैंकिंग
    10 हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG
    11 ICICI बैंक बैंकिंग
    12 इंडसइंड बैंक बैंकिंग
    13 इंफोसिस सॉफ्टवेयर
    14 ITC फूड
    15 कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग
    16 L&T इंजीनियरिंग
    17 M&M ऑटोमोबाइल्स
    18 मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल्स
    19 नेस्ले फूड
    20 NTPC पावर
    21 पावर ग्रिड पावर
    22 रिलायंस इंडस्ट्रीज एनर्जी
    23 SBI बैंकिंग
    24 सन फार्मा फार्मास्यूटिकल्स
    25 टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल्स
    26 टाटा स्टील स्टील
    27 TCS सॉफ्टवेयर
    28 टेक महिंद्रा सॉफ्टवेयर
    29 टाइटन रिटेलिंग
    30 अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट

    सेंसेक्स और BSE अलग-अलग चीजें हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को रिप्रेजेंट करने वाला एक मुख्य मार्केट इंडेक्स है, जबकि निफ्टी NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है।