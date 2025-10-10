270 रुपये वाले शेयर में जबरदस्त तेजी, दिग्गज निवेशक आशीष कोचलिया ने खरीद लिए 2 लाख स्टॉक, लगातार चढ़ रहा भाव

नई दिल्ली। इंजीनियरिंग सेक्टर की एक कंपनी के शेयरों में आज 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया है। खास बात है कि टेकएरा इंजीनियरिंग (Techera Engineering India Ltd) के शेयरों में यह तेजी दिग्गज निवेशक आशीष कोचलिया द्वारा हिस्सेदारी खरीदने के बाद आई है। दरअसल, आशीष कचोलिया और उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म बंगाल फाइनेंस ने 9 अक्टूबर को खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से टेकएरा इंजीनियरिंग में 1.89 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है।

यह कंपनी एयरोस्पेस और ऑटोमेशन उद्योगों को इंजीनियरिंग सॉल्युशन प्रोवाइड करती है। खास बात है कि टेकएरा इंजीनियरिंग (इंडिया) के शेयर 9 अक्टूबर को भी 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 260.55 रुपये पर बंद हुए थे। इस हफ्ते की शुरुआत से ही इस शेयर में खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है।

एक हफ्ते में 15 फीसदी रिटर्न टेकएरा इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में पिछले एक हफ्ते में 16 फीसदी की तेजी आ गई। वहीं, पिछले एक साल में यह स्टॉक 80 फीसदी तक रिटर्न दे चुका है। इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग पिछले साल 3 अक्तूबर को हुई थी।