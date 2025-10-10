270 रुपये वाले शेयर में जबरदस्त तेजी, दिग्गज निवेशक आशीष कोचलिया ने खरीद लिए 2 लाख स्टॉक, लगातार चढ़ रहा भाव
टेकएरा इंजीनियरिंग के शेयरों में आज फिर 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। इस हफ्ते की शुरुआत से ही इस शेयर में खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है। 9 अक्तूबर को दिग्गज निवेशक आशीष कोचलिया और उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म बंगाल फाइनेंस ने इस कंपनी में 1.89 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है। पिछले एक साल में यह स्टॉक 80 फीसदी तक रिटर्न दे चुका है।
नई दिल्ली। इंजीनियरिंग सेक्टर की एक कंपनी के शेयरों में आज 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया है। खास बात है कि टेकएरा इंजीनियरिंग (Techera Engineering India Ltd) के शेयरों में यह तेजी दिग्गज निवेशक आशीष कोचलिया द्वारा हिस्सेदारी खरीदने के बाद आई है। दरअसल, आशीष कचोलिया और उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म बंगाल फाइनेंस ने 9 अक्टूबर को खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से टेकएरा इंजीनियरिंग में 1.89 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है।
यह कंपनी एयरोस्पेस और ऑटोमेशन उद्योगों को इंजीनियरिंग सॉल्युशन प्रोवाइड करती है। खास बात है कि टेकएरा इंजीनियरिंग (इंडिया) के शेयर 9 अक्टूबर को भी 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 260.55 रुपये पर बंद हुए थे। इस हफ्ते की शुरुआत से ही इस शेयर में खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है।
एक हफ्ते में 15 फीसदी रिटर्न
टेकएरा इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में पिछले एक हफ्ते में 16 फीसदी की तेजी आ गई। वहीं, पिछले एक साल में यह स्टॉक 80 फीसदी तक रिटर्न दे चुका है। इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग पिछले साल 3 अक्तूबर को हुई थी।
ये भी पढ़ें- Yes Bank Share में आज अचानक क्या हुआ जो खुलते ही मिनटों में 52-वीक हाई पर पहुंचा; 8 फीसदी की सीधे हुई कमाई!
दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने इस कंपनी के 2 लाख शेयर खरीदे और उनकी निवेश फर्म ने टेकएरा में 247.1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1,12,800 शेयर खरीदे, जो कुल मिलाकर 1.89 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसका मूल्य 7.72 करोड़ रुपये था।
क्या है कंपनी का कारोबार
टेकएरा इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड, 2018 में कॉरपोरेटेड कंपनी है, जो एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए टूलींग और कंपोनेंट की डिज़ाइन, निर्माण और सप्लाई का काम करती है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।