60 पैसे के इस शेयर ने बाजार में मचा दी धूम, 2 दिन में 28% की तेजी, आज भी हुई 73 लाख शेयरों की खरीदारी
टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड के शेयर 23 दिसंबर को 15 फीसदी तक उछल गए। 22 दिसंबर को भी कंपनी के स्टॉक 13 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए थे। मंगलवार ...और पढ़ें
नई दिल्ली। शेयर बाजार में 0.60 पैसे के एक शेयर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि यह स्टॉक 23 दिसंबर के कारोबारी सत्र में 15 फीसदी तक उछल गया है। टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड (Teamo Productions HQ Limited) के शेयरों में 14.75 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 22 दिसंबर को भी यह शेयर करीब 13 फीसदी की तेजी के साथ 61 पैसे पर बंद हुआ था।
टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड के शेयर 23 दिसंबर को बड़ी तेजी के साथ 0.66 पैसे पर खुले और 0.70 पैसे का हाई लगा दिया, अब तक 73 लाख शेयरों के सौदे हो चुके हैं।
5 दिन में 30% रिटर्न
खास बात है कि टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड के शेयरो ने पिछले 5 दिनों में करीब 30 फीसदी का रिटर्न डिलीवर कर दिया है। हालांकि, पिछले 6 महीने में आठ प्रतिशत का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस साल अब तक यह शेयर 74 फीसदी तक टूट गया है। वहीं, 5 साल की अवधि में यह शेयर 183% तक चढ़ गया है।
क्या है Teamo Productions का कारोबार
टीमो प्रोडक्शंस HQ लिमिटेड (जिसे पहले GI इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) अब अपने दूसरे पारंपरिक बिज़नेस के अलावा, फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इससे जुड़े बिज़नेस में भी है। इससे पहले कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ और दूसरी संबंधित सर्विसेज़ में थी।
ये भी पढ़ें- मुरुगप्पा ग्रुप के दो टूक जवाब से 7% तक चढ़े चोलामंडल इन्वेस्टमेंट के शेयर, कोबरापोस्ट के आरोपों पर दी सफाई
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।