60 पैसे के इस शेयर ने बाजार में मचा दी धूम, 2 दिन में 28% की तेजी, आज भी हुई 73 लाख शेयरों की खरीदारी

नई दिल्ली। शेयर बाजार में 0.60 पैसे के एक शेयर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि यह स्टॉक 23 दिसंबर के कारोबारी सत्र में 15 फीसदी तक उछल गया है। टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड (Teamo Productions HQ Limited) के शेयरों में 14.75 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 22 दिसंबर को भी यह शेयर करीब 13 फीसदी की तेजी के साथ 61 पैसे पर बंद हुआ था।

टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड के शेयर 23 दिसंबर को बड़ी तेजी के साथ 0.66 पैसे पर खुले और 0.70 पैसे का हाई लगा दिया, अब तक 73 लाख शेयरों के सौदे हो चुके हैं। 5 दिन में 30% रिटर्न खास बात है कि टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड के शेयरो ने पिछले 5 दिनों में करीब 30 फीसदी का रिटर्न डिलीवर कर दिया है। हालांकि, पिछले 6 महीने में आठ प्रतिशत का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस साल अब तक यह शेयर 74 फीसदी तक टूट गया है। वहीं, 5 साल की अवधि में यह शेयर 183% तक चढ़ गया है।