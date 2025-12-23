Language
    60 पैसे के इस शेयर ने बाजार में मचा दी धूम, 2 दिन में 28% की तेजी, आज भी हुई 73 लाख शेयरों की खरीदारी

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:55 AM (IST)

    टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में 0.60 पैसे के एक शेयर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि यह स्टॉक 23 दिसंबर के कारोबारी सत्र में 15 फीसदी तक उछल गया है। टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड (Teamo Productions HQ Limited) के शेयरों में 14.75 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 22 दिसंबर को भी यह शेयर करीब 13 फीसदी की तेजी के साथ 61 पैसे पर बंद हुआ था।

    टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड के शेयर 23 दिसंबर को बड़ी तेजी के साथ 0.66 पैसे पर खुले और 0.70 पैसे का हाई लगा दिया, अब तक 73 लाख शेयरों के सौदे हो चुके हैं।

    5 दिन में 30% रिटर्न

    खास बात है कि टीमो प्रोडक्डशन लिमिटेड के शेयरो ने पिछले 5 दिनों में करीब 30 फीसदी का रिटर्न डिलीवर कर दिया है। हालांकि, पिछले 6 महीने में आठ प्रतिशत का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस साल अब तक यह शेयर 74 फीसदी तक टूट गया है। वहीं, 5 साल की अवधि में यह शेयर 183% तक चढ़ गया है।

    क्या है Teamo Productions का कारोबार

    टीमो प्रोडक्शंस HQ लिमिटेड (जिसे पहले GI इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) अब अपने दूसरे पारंपरिक बिज़नेस के अलावा, फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इससे जुड़े बिज़नेस में भी है। इससे पहले कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ और दूसरी संबंधित सर्विसेज़ में थी।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

