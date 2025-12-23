Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरुगप्पा ग्रुप के दो टूक जवाब से 7% तक उछले चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के शेयर, कोबरापोस्ट के आरोपों पर दी सफाई

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:12 AM (IST)

    कोबरापोस्ट की रिपोर्ट के बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के शेयरों में गिरावट गहराई थी। इस रिपोर्ट पर अब मुरुगप्पा ग्रुप की इस कंपनी ने सफाई दी है, जिसके ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। देश के दिग्गज कारोबारी घराने मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (Cholamandalam Investment shares) के शेयर 23 दिसंबर को 7 फीसदी तक उछल गए। कंपनी के शेयरों में यह तेजी कोबरापोस्ट की एक रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर सफाई के बाद आई है। दरअसल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज को दी फाइलिंग में कहा, "रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोप दुर्भावनापूर्ण और बिना किसी आधार के हैं, जो गलत इरादों से लगाए गए हैं।" वहीं, कंपनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि परफॉर्मेंस, एसेट क्वालिटी और लिक्विडिटी की स्थिति मज़बूत बनी हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    23 दिसंबर को चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के शेयर 1605 रुपये पर खुले और 7 फीसदी की तेजी के साथ 1705 रुपये का हाई लगा दिया।

    चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ने शेयरधारकों से क्या कहा

    कोबरापोस्ट की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को नकारते हुए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ने कहा, "कंपनी अपने निवेशकों को भरोसा दिलाना चाहती है कि कंपनी का परफॉर्मेंस, उसकी एसेट क्वालिटी और उसकी लिक्विडिटी पोजीशन मज़बूत बनी हुई है, जैसा कि सितंबर 2025 को खत्म हुई छमाही के लिए कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया गया है।"

    इसके अलावा, पहले दी गई गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है और कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड बिजनेस प्लान के अनुसार काम करती रहेगी। 30 नवंबर, 2025 तक कंपनी के पास 14,900 करोड़ रुपये का कैश और बैंक बैलेंस है, जिससे उसकी लिक्विडिटी पोजीशन मज़बूत बनी हुई है।

    क्या है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की रेटिंग

    कंपनी ने बताया कि CIFCL की रेटिंग ICRA, इंडिया रेटिंग्स और CARE से AA+ पर बनी हुई है। कंपनी की नेट वर्थ 30 नवंबर, 2025 तक 26,783 करोड़ रुपये थी, जो FY25 के क्लोजिंग लेवल से 3,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी है।

    ये भी पढ़ें- 52-हफ्तों के लो पर PC Jeweller, क्यों लगातार लुढ़क रहा ₹7000 Cr की कंपनी का शेयर?

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US