Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    साल के आखिरी में Tata Steel और Titan के शेयरों ने दिखाया दम, नए साल में आएगी और बड़ी तेजी? एक्सपर्ट के टारगेट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:36 PM (IST)

    टाटा स्टील की दोनों दिग्गज कंपनीज टाटा स्टील और टाइटन ने इस साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 2025 के आखिरी कारोबारी सेशन में भी तेजी दिखाई। एक्सपर्ट ने इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। टाटा ग्रुप के 2 शेयरों, टाटा स्टील और टाइटन (Tata Steel & Titan Shares) ने साल 2025 के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी दिखाई। खास बात है कि जहां टाइटन के शेयरों ने ऑल टाइम हाई लगाया तो वही टाटा स्टील के शेयर रिकॉर्ड हाई की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या नए साल में यह दोनों शेयर और बड़ी तेजी दिखाएंगे?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस सवाल का जवाब आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने दिया है, और अहम दोनों स्टॉक के लिए अहम टेक्निकल लेवल बताए हैं।

    Tata Steel के शेयरों पर टारगेट प्राइस

    टाटा स्टील के शेयरों ने 180 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी है, और इस शेयर का ऑल टाइम हाई 187 रुपये है। ऐसे में यह शेयर अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। खास बात है कि मेटल सेक्टर में आई तेजी के चलते टाटा स्टील के शेयरों ने 10 दिसंबर के बाद लगातार बढ़त दिखाई है, और एक महीने में 7 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है।

    जिगर एस पटेल ने कहा, "टाटा स्टील के शेयरों के लिए 175 रुपये का लेवल एक अहम सपोर्ट है और 185 रुपये का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस है। ऐसे में इस शेयर को 178-80 रुपये के भाव के आसपास खरीदा जा सकता है। वहीं, अगर टाटा स्टील के शेयर 185 रुपये का लेवल तोड़ते हैं तो इनमें बड़ी तेजी आ सकती है।"

    Titan के शेयरों पर टारगेट प्राइस

    टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी टाइटन के शेयरों में अक्तूबर से तेजी का सिलसिला जारी है और यह शेयर 3370 रुपये से 4060 रुपये के स्तर पर चला गया है। 3 महीने की इस अवधि में टाइटन ने 20 फीसदी तक रिटर्न दे दिया है।

    जिगर एस पटेल ने कहा कि टाइटन के शेयरों को खरीदने का सबसे अच्छा स्तर 4000 रुपये पर है जबकि 3950 रुपये पर इसका अहम सपोर्ट है। अगर टाइटन के शेयर 4200 रुपये के स्तर को पार करते हैं तो इनमें तेजी और बढ़ सकती है।

    ये भी पढ़ें- 2 दिन में 40% तक भागा यह शेयर, निवेशकों की हुई मोटी कमाई; बोनस शेयर भी जारी कर रही कंपनी, देखें रिकॉर्ड डेट

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US