TATA Power ने NCD के जरिए जुटाए ₹2000 करोड़, FD जैसे मिलेगा फिक्स्ड रिटर्न; इतनी है ब्याज दर

नई दिल्ली। Tata Power NCD: टाटा पावर ने शुक्रवार को कहा कि उसने प्राइवेट प्लसमेंट के जरिए नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) से 2,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि NCDs BSE और सेबी द्वारा बताए गए मल्टीपल यील्ड अलॉटमेंट मेथड के आधार पर जारी किए गए हैं, और NCDs की इश्यू कीमत भी उसी हिसाब से तय की गई है। नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) में निवेशकों को बैंक एफडी की तरह फुल रिटर्न मिलता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिस तरह से बैंक एफडी में निवेश करने पर रिटर्न मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई कंपनी नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर लाती है तो वह भी निवेशकों को फिक्स्ड रिटर्न देती है। टाटा पावर की डायरेक्टर्स की कमेटी ने 19 दिसंबर, 2025 को, 1,00,000 – 7.05% (सीरीज I) फिक्स्ड रेट, अनसिक्योर्ड, सीनियर, रिडीमेबल, रेटेड, लिस्टेड, टैक्सेबल, नॉन-कम्युलेटिव NCDs और 1,00,000 – 7.25% (सीरीज़ II) फिक्स्ड रेट, अनसिक्योर्ड, सीनियर, रिडीमेबल, रेटेड, लिस्टेड, टैक्सेबल, नॉन-कम्युलेटिव NCDs के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है।

TATA Power इस NCD पर कितना देगी ब्याज टाटा पावर ने एक्स्चेंज को दी गई जानकारी में कहा कि प्रस्तावित NCDs की कूपन दर 18 दिसंबर, 2025 को BSE लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल यील्ड अलॉटमेंट मेथड के जरिए सीरीज I के लिए 7.05% और सीरीज II के लिए 7.25% तय की गई थी।