    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:08 PM (IST)

    TATA Power ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी करके ₹2000 करोड़ जुटाए हैं। इन NCD पर निवेशकों को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के समान रिटर्न मिलेगा। कंपनी ने ...और पढ़ें

    TATA Power ने NCD के जरिए जुटाए ₹2000 करोड़, FD जैसे मिलेगा फिक्स्ड रिटर्न; इतनी है ब्याज दर

    नई दिल्ली। Tata Power NCD: टाटा पावर ने शुक्रवार को कहा कि उसने प्राइवेट प्लसमेंट के जरिए नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) से 2,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि NCDs BSE और सेबी द्वारा बताए गए मल्टीपल यील्ड अलॉटमेंट मेथड के आधार पर जारी किए गए हैं, और NCDs की इश्यू कीमत भी उसी हिसाब से तय की गई है। नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) में निवेशकों को बैंक एफडी की तरह फुल रिटर्न मिलता है।

    जिस तरह से बैंक एफडी में निवेश करने पर रिटर्न मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई कंपनी नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर लाती है तो वह भी निवेशकों को फिक्स्ड रिटर्न देती है।

    टाटा पावर की डायरेक्टर्स की कमेटी ने 19 दिसंबर, 2025 को, 1,00,000 – 7.05% (सीरीज I) फिक्स्ड रेट, अनसिक्योर्ड, सीनियर, रिडीमेबल, रेटेड, लिस्टेड, टैक्सेबल, नॉन-कम्युलेटिव NCDs और 1,00,000 – 7.25% (सीरीज़ II) फिक्स्ड रेट, अनसिक्योर्ड, सीनियर, रिडीमेबल, रेटेड, लिस्टेड, टैक्सेबल, नॉन-कम्युलेटिव NCDs के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है।

    TATA Power इस NCD पर कितना देगी ब्याज

    टाटा पावर ने एक्स्चेंज को दी गई जानकारी में कहा कि प्रस्तावित NCDs की कूपन दर 18 दिसंबर, 2025 को BSE लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल यील्ड अलॉटमेंट मेथड के जरिए सीरीज I के लिए 7.05% और सीरीज II के लिए 7.25% तय की गई थी।

    इससे पहले कंपनी ने 12 दिसंबर को जानकारी दी थी जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर ₹2,000 करोड़ के अनसिक्योर्ड, सीनियर, रिडीमेबल, रेटेड, लिस्टेड, टैक्सेबल, नॉन-कम्युलेटिव NCDs जारी करने की बात कही गई थी।

    टाटा पावर ने कहा कि NCDs को BSE लिमिटेड और SEBI द्वारा बताए गए मल्टीपल यील्ड अलॉटमेंट मेथड के आधार पर जारी किया गया है, और NCDs की इश्यू कीमत उसी के अनुसार तय की गई है। NCDs को BSE लिमिटेड के होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट में लिस्ट करने का प्रस्ताव है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

