    बाजार बंद होने के बाद आए TATA Power के शानदार नतीजे, मुनाफे में हुई बढ़ोतरी; अब कल शेयरों में दिखेगी तेजी?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    TATA Power ने सितंबर 2025 तिमाही के लिए शानदार नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 14% बढ़कर ₹1,245 करोड़ हो गया। रेवेन्यू में भी 3% की बढ़ोतरी हुई है। यह ग्रोथ कन्वेंशनल जेनरेशन, रिन्यूएबल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हुई तरक्की के कारण हुई। बाजार बंद होने के बाद नतीजे आने से कल शेयरों में हलचल दिख सकती है।

    बाजार बंद होने के बाद आए TATA Power के आए शानदार नतीजे, मुनाफे में हुई बढ़ोतरी; अब कल शेयरों में दिखेगी तेजी?

    नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की टाटा पावर ने मंगलवार 11 नवंबर को अपने तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी ने सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए शानदार नतीजे पेश किए हैं। यह ग्रोथ कंपनी के कन्वेंशनल जेनरेशन, रिन्यूएबल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में चौतरफा बढ़ोतरी की वजह से हुई है। टाटा ग्रुप की इस इंटीग्रेटेड पावर कंपनी ने Q2 FY26 में ₹1,245 करोड़ का कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया, जो पिछले साल इसी अवधि के ₹1,093 करोड़ से 14% ज्यादा है।

    बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने नतीजे घोषित किए। अब ऐसे में कल यानी 12 नवंबर को इसके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। आज टाटा पावर के शेयर -0.09 फीसदी गिरकर 395.50 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

    कैसे रहे TATA Power के नतीजे

    कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 3% बढ़कर ₹15,769 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA 6% बढ़कर ₹4,032 करोड़ हो गया। FY26 के पहले छह महीनों (H1 FY26) में, टाटा पावर का रेवेन्यू ₹33,233 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 4% ज़्यादा है, जबकि EBITDA 11% बढ़कर ₹7,961 करोड़ हो गया। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में प्रॉफ़िट 10% बढ़कर ₹2,508 करोड़ हो गया।

    टाटा ग्रुप के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर सिन्हा ने कहा, “टाटा पावर ने Q2FY26 और H1FY26 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जो कंपनी के इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड बिज़नेस मॉडल की तरफ उठाए गए स्ट्रेटेजिक पहलों और फैसलों की ताकत को दिखाता है। कन्वेंशनल जेनरेशन, क्लीन एनर्जी और कंज्यूमर-फोकस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रोथ जारी है।”

    सिन्हा ने कहा कि टाटा पावर 10 GW क्लीन कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसमें 5 GW हाइब्रिड और FDRE प्रोजेक्ट्स की एक अच्छी पाइपलाइन भी शामिल है।

    कल शेयरों में दिख सकती है हलचल

    12 नवंबर 2025 को टाटा पावरों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। आज इसके शेयर 0.09 फीसदी गिरकर 395.50 रुपये के स्तर पर बंद हुए। कल निवेशकों की नजर इसके शेयरों पर रह सकती है।

    "शेयर मार्केट से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

