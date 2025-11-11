बाजार बंद होने के बाद आए TATA Power के शानदार नतीजे, मुनाफे में हुई बढ़ोतरी; अब कल शेयरों में दिखेगी तेजी?

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की टाटा पावर ने मंगलवार 11 नवंबर को अपने तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी ने सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए शानदार नतीजे पेश किए हैं। यह ग्रोथ कंपनी के कन्वेंशनल जेनरेशन, रिन्यूएबल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में चौतरफा बढ़ोतरी की वजह से हुई है। टाटा ग्रुप की इस इंटीग्रेटेड पावर कंपनी ने Q2 FY26 में ₹1,245 करोड़ का कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया, जो पिछले साल इसी अवधि के ₹1,093 करोड़ से 14% ज्यादा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने नतीजे घोषित किए। अब ऐसे में कल यानी 12 नवंबर को इसके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। आज टाटा पावर के शेयर -0.09 फीसदी गिरकर 395.50 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

कैसे रहे TATA Power के नतीजे कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 3% बढ़कर ₹15,769 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA 6% बढ़कर ₹4,032 करोड़ हो गया। FY26 के पहले छह महीनों (H1 FY26) में, टाटा पावर का रेवेन्यू ₹33,233 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 4% ज़्यादा है, जबकि EBITDA 11% बढ़कर ₹7,961 करोड़ हो गया। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में प्रॉफ़िट 10% बढ़कर ₹2,508 करोड़ हो गया।

टाटा ग्रुप के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर सिन्हा ने कहा, “टाटा पावर ने Q2FY26 और H1FY26 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जो कंपनी के इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड बिज़नेस मॉडल की तरफ उठाए गए स्ट्रेटेजिक पहलों और फैसलों की ताकत को दिखाता है। कन्वेंशनल जेनरेशन, क्लीन एनर्जी और कंज्यूमर-फोकस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रोथ जारी है।”

सिन्हा ने कहा कि टाटा पावर 10 GW क्लीन कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसमें 5 GW हाइब्रिड और FDRE प्रोजेक्ट्स की एक अच्छी पाइपलाइन भी शामिल है। कल शेयरों में दिख सकती है हलचल 12 नवंबर 2025 को टाटा पावरों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। आज इसके शेयर 0.09 फीसदी गिरकर 395.50 रुपये के स्तर पर बंद हुए। कल निवेशकों की नजर इसके शेयरों पर रह सकती है।