Tata Power से जुड़ी बड़ी खबर, भूटान में लगाएगी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट; इस कंपनी से करार, 80% बिजली आएगी भारत

नई दिल्ली। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने भूटान में 1,125 MW हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Tata Power and Druk Green Power Corporation Limited ) के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा की है। यह सहयोग भारत और भूटान के बीच क्रॉस-बॉर्डर क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन में एक बड़ा कदम है। यह प्रोजेक्ट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के जरिए लागू किया जाएगा, जिसमें DGPC और टाटा पावर के पास क्रमशः 60% और 40% इक्विटी शेयर होंगे।

₹13,100 करोड़ की कुल प्रोजेक्ट लागत के साथ, दार्जिलिंग भूटान का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट होगा, और देश में अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। पूरा होने पर, SPV टाटा पावर की एक एसोसिएट कंपनी बन जाएगी, जिससे हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर में इसकी स्ट्रेटेजिक मौजूदगी मजबूत होगी।

प्रोजेक्ट की बड़ी बातें रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी: यह प्रोजेक्ट अपनी 80% बिजली भारत को सप्लाई करेगा, जिससे इस इलाके में क्लीन एनर्जी की उपलब्धता बढ़ेगी।

भूटान का सबसे बड़ा PPP: ₹13,100.00 करोड़ के साथ, यह हाइड्रोपावर सेक्टर में भूटान की सबसे बड़ी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप है।

क्रॉस-बॉर्डर फाइनेंसिंग: प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बढ़ते महत्व को दिखाता है।

टाटा पावर का विस्तार: पूरा होने पर, यह प्रोजेक्ट टाटा पावर की एक एसोसिएट कंपनी बन जाएगा, जिससे हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर में इसकी मौजूदगी मजबूत होगी।

प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स कुल क्षमता 1,125 MW यूनिट्स की संख्या 6 x 187.5 MW कुल प्रोजेक्ट लागत ₹13,100.00 करोड़ टाटा पावर का इक्विटी निवेश ₹1,572.00 करोड़ (लगभग) इक्विटी स्ट्रक्चर DGPC: 60%, टाटा पावर: 40% उम्मीद की गई कमीशनिंग सितंबर 2031 पावर डिस्ट्रीब्यूशन भारत को 80%, भूटान को 20% दिसंबर 2031 तक चालू होगा प्लांट