करोड़ों अस्थाई कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन, कटेगा PF, मिलेगी ESIC की सुविधा; आज से लागू हुए लेबर लॉ के 4 नियम
नए श्रम कानूनों के तहत, करोड़ों अस्थाई कर्मचारियों को पेंशन, पीएफ और ईएसआईसी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये नियम आज से लागू हो गए हैं। अब अस्थाई कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है।
नई दिल्ली। एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत सरकार ने घोषणा की है कि चार लेबर कोड - वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, 21 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं, जिससे 29 मौजूदा लेबर कानूनों को सही किया जा रहा है। लेबर नियमों को मॉडर्न बनाकर, मजदूरों की भलाई को बढ़ाकर और लेबर इकोसिस्टम को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और मजबूत, लचीली इंडस्ट्रीज़ की नींव रखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर सुधारों को आगे बढ़ाएंगे।
कटेगी PF, मिलेगा इंश्योरेंस का लाभ
इन सुधारों से अस्थाई कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें भी पेंशन मिलेगी। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स समेत सभी वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कवरेज के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। सभी वर्कर्स को PF, ESIC, इंश्योरेंस और दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे।
एम्प्लॉयर्स को 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी वर्कर्स का सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप कराना होगा। एम्प्लॉयर्स के लिए समय पर सैलरी देना जरूरी है। महिलाओं को सभी जगहों पर रात में और सभी तरह के काम करने की इजाजत है।
