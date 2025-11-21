करोड़ों अस्थाई कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन, कटेगा PF, मिलेगी ESIC की सुविधा; आज से लागू हुए लेबर लॉ के 4 नियम

नई दिल्ली। एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत सरकार ने घोषणा की है कि चार लेबर कोड - वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, 21 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं, जिससे 29 मौजूदा लेबर कानूनों को सही किया जा रहा है। लेबर नियमों को मॉडर्न बनाकर, मजदूरों की भलाई को बढ़ाकर और लेबर इकोसिस्टम को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और मजबूत, लचीली इंडस्ट्रीज़ की नींव रखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर सुधारों को आगे बढ़ाएंगे।