क्या टाटा मोटर्स PV के शेयरों में आने वाली है तेजी, 400 रुपये के पार जाएगा भाव? एक्सपर्ट ने दिए ये टारगेट
2 दिसंबर के कारोबारी सत्र में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर सवा फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि 340 रु ...और पढ़ें
नई दिल्ली। डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल (TMPV Shares Price) के शेयरों ने अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर अब भी बड़ी तेजी नहीं दिखा पाए हैं। हालांकि, 30 दिसंबर के कारोबारी सत्र में टाटा मोटर्स के स्टॉक सवा फीसदी की बढ़त के साथ निफ्टी50 के टॉप गेनर शेयरों में हैं। TMPV के शेयर 358.60 रुपये पर खुले और 363.90 रुपये का हाई लगा दिया।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिल रही है, ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या TMPV के शेयरों में मौजूदा स्तर से अच्छी तेजी आ सकती है, और क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसका जवाब दिया है मार्केट के टेक्निकल एक्सपर्ट जिगर एस पटेल ने...
क्या अब खरीदना चाहिए टाटा मोटर्स PV के शेयर?
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर डीमर्जर के बाद लगातार गिरे हैं। 11 नवंबर को इन शेयरों का भाव 412 रुपये थे और अब कीमत 363 रुपये है। 18 दिसंबर को शेयर ने 337.70 रुपये का निचला स्तर छुआ और काफी समय से 340 रुपये के जोन में कारोबार कर रहे हैं।
ईटी की एक रिपोर्ट में चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग में टेक्निकल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल परार का मानना है कि स्टॉक ने 340 रुपये के लेवल के आसपास एक मजबूत बॉटम बनाया है।
टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल (PV) बिजनेस रिकवरी और मजबूती के साफ संकेत दिखा रहा है। परार ने कहा कि पिछले कुछ सेशन में स्टॉक के मोमेंटम में काफी सुधार हुआ है और नए सिरे से खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में शेयर को लेकर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है।
TMPV शेयर पर टारगेट प्राइस
उन्होंने कहा, "मैं पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स PV के शेयरों होल्ड करने की सलाह दूंगा। टाटा मोटर्स PV के शेयरों के लिए मेरा पहला टारगेट 420 रुपये है, और अगर शेयर इस लेवल को पार करता है तो हम बहुत जल्द 450 रुपये का लेवल देख सकते हैं।"
उधर, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म HSBC ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखी है। हालांकि, टारगेट प्राइस 466 रुपये से घटाकर 400 रुपये कर दिया है। फिलहाल, टाटा मोटर्स PV के शेयर अपने 52-हफ़्ते के हाई 495 रुपये से लगभग 25 प्रतिशत नीचे है। टाटा मोटर्स PV, नेक्सॉन समेत अन्य पैसेंजर कारों का निर्माण करती है। इस कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
