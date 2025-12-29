Language
    साल 2026 में तगड़ी कमाई कराएंगे ये 10 शेयर, मोतीलाल ओसवाल के बेस्ट स्टॉक पिक, दे सकते हैं 46% तक रिटर्न

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और कंपनियों की अर्निंग में कमी के कारण 2025 में बाजार ने 10 फीसदी ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में रिटर्न के लिहाज से यह साल निवेशकों के लिए औसत रहा। क्योंकि, निफ्टी ने सालाना आधार पर करीब 10 फीसदी का रिटर्न डिलीवर किया है। हालांकि, ग्लोबल और एशियाई मार्केट्स के लिहाज से काफी कम है। ऐसे में अब इन्वेस्टर्स नए साल 2026 से आस लगाए बैठ हैं। इसी कड़ी में देश के घरेलू ब्रोकरेज फर्म, मोतीलाल ओसवाल ने एक अहम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साल 2026 (Top Stock Picks 2026 के लिए बेस्ट स्टॉक पिक सुझाए गए हैं।

    ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और कंपनियों की अर्निंग में कमी के कारण एक साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद, उम्मीद है 2026 रिकवरी और स्थिर ग्रोथ वाला साल होगा। क्योंकि, कॉर्पोरेट अर्निंग में सुधार, सहायक घरेलू नीतियां और निजी क्षेत्र के निवेश में फिर से तेज़ी आने से पूरे साल बाजार के प्रदर्शन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसके अलावा, अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर होने वाली ट्ऱे़ड डील भी मार्केट के लिए एक अहम ट्रिगर होगी।

    2026 के लिए मोतीलाल ओसवाल की टॉप 10 स्टॉक पिक्स

    ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने साल 2026 में 10 शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दी है। इनमें लॉर्जकैप से लेकर मिडकैप कंपनियों के शेयर शामिल हैं।

    Bharti Airtel: साल 2026 में देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल पर खरीदी की राय दी गई है। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर पर 2,365 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

    SBI: मोतीलाल ओसवाल ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, एसबीआई पर 1100 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

    HCL Tech: ब्रोकरेज फर्म ने आईटी कंपनी एचसीएल टेक के शेयरों पर 2150 रुपये का टारगेट दिया है, और 29 फीसदी के उछाल की संभावना जताई है।

    Eternal: जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल पर ब्रोकरेज फर्म ने 410 रुपये का टारगेट दिया है और 46 फीसदी के उछाल की संभावना व्यक्त की है।

    TVS Motors: मोतीलाल ओसवाल ने टीवीएस मोटर्स के शेयरों पर 4159 रुपये का टारगेट दिया है।

    Max Financial: ब्रोकरेज फर्म ने मैक्स फाइनेंशियल के शेयरों पर 26 फीसदी के उछाल की संभावना के साथ 2100 रुपये का टारगेट दिया है।

    Biocon: फार्मा सेक्टर की इस कंपनी को भी मोतीलाल ओसवाल ने अपनी टॉप पिक के तौर पर रखा है और 460 रुपये का टारगेट दिया है।

    JK Cement: सीमेंट सेक्टर की इस कंपनी पर ब्रोकरेज फर्म ने 7000 रुपये का टारगेट दिया है और मौजूदा स्तरों से 27 फीसदी के उछाल की संभावना जताई है।

    Poonawalla Fincorp: एनबीएफसी सेक्टर की इस कंपनी पर मोतीलाल ओसवाल ने 600 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है और 27 फीसदी के उछाल की उम्मीद जताई है।

    Privi Speciality: ब्रोकरेज फर्म ने प्रिवी स्पेशियल्टी के शेयरो पर 3960 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

