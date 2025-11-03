Tata Motors Demerger: ट्रेडिंग एप पर कब से दिखेंगे कमर्शियल व्हीकल कंपनी के शेयर, क्या है नया अपडेट?

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स (Tata Motors) के डिमर्जर को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है।कंपनी की कमर्शियल व्हीकल यूनिट अब नए नाम से जानी जाएगी। दरअसल, TML Commercial Vehicles Ltd. (TMLCV) का नाम बदलकर अब Tata Motors लिमिटेड कर दिया गया है।

यानी अब एक तरफ Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) पैसेंजर गाड़ियों का बिजनेस संभालेगी, और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स (पहले TMLCV) कमर्शियल वाहनों (ट्रक, बस आदि) की जिम्मेदारी देखेगी। क्या है नया अपडेट? टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल यूनिट ने स्टॉक एक्सचेंज को दिए फाइलिंग में बताया कि TML Commercial Vehicles Limited का नाम अब आधिकारिक रूप से Tata Motors Limited कर दिया गया है। यह बदलाव Composite Scheme of Arrangement के तहत किया गया है, और कंपनी को इसका नया Certificate of Incorporation 29 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ है। सर्टिफिकेट में साफ लिखा है कि कंपनी अब “Tata Motors Ltd.” नाम से काम करेगी और यह “Company limited by shares” के रूप में रजिस्टर्ड है।



डिमर्जर का पूरा खेल टाटा मोटर्स का डिमर्जर (Demerger) यानी विभाजन 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ था। इसके तहत कंपनी को दो हिस्सों में बांटा गया जिसमें 1. Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. (TMPV) – यात्री वाहन (जैसे Nexon, Harrier, Safari)

2. Tata Motors Commercial Vehicles Ltd. (TMLCV) – कमर्शियल वाहन (ट्रक, बस आदि) 14 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की गई थी और उसी के आधार पर निवेशकों को शेयर मिले। हर पुराने टाटा मोटर्स के शेयर पर निवेशक को 1:1 रेशियो में TMLCV के शेयर मिले हैं। यानि अगर आपके पास पहले 100 शेयर थे, तो अब आपके पास 100 शेयर Tata Motors पैसेंजर व्हीकल्स के और 100 शेयर Tata Motors (कॉमर्शियल व्हीकल्स) के होंगे।

यानि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में इन शेयरों की लिस्टिंग की तारीख मिल सकती है। कंपनी ने कहा है कि जैसे ही एक्सचेंज की मंजूरी मिलेगी, लिस्टिंग डेट का एलान कर दिया जाएगा।