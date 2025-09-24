Tata की ये कंपनी 1 के बदले दे रही 10 शेयर, 2 दिन में 25% का छप्परफाड़ रिटर्न; खरीदने के लिए टूटे निवेशक!

Language
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:34 PM (IST)

    Tata Investment Shares टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर्स ने हाल ही में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा की जिसके बाद शेयरों में जबरदस्त तेजी आई। दो दिनों में ही शेयरों में 25% की वृद्धि हुई। कंपनी का कहना है कि इस विभाजन का उद्देश्य शेयरों की तरलता बढ़ाना और खुदरा निवेशकों को आकर्षित करना है।

    नई दिल्ली। Tata Investment Shares: टाटा ग्रुप की एक कंपनी ने पिछले 2 दिनों में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इस कंपनी का नाम है Tata Investment है। इसने अपने निवेशकों को 22 सितंबर को सूचित किया था कि वह स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट निर्धारित कर रही है। इस खबर के बाद ही कंपनी के शेयरों ने तूफानी रफ्तार पकड़ी और 2 दिनों में ही निवेशकों को मालामाल कर दिया है। आज इसके शेयरों में 12 फीसदी से अधिक की तेजी देखी गई है।

    टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने मंगलवार, 22 सितंबर, 2025 को सूचित किया कि कंपनी ने ₹10 फेस वैल्यू वाले मौजूदा 1 इक्विटी शेयर को ₹1 मूल्य के 10 शेयरों में विभाजित (TATA Investment Stock Split) करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु 14 अक्टूबर, 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में निर्धारित किया है।

    2 दिन में दिया 25 फीसदी का रिटर्न

    Tata Investment कॉर्पोरेशन के शेयरों ने बुधवार को BSE पर अपनी तेजी जारी रखते हुए ₹9,100 के नए उच्च स्तर को छुआ और बाजार में कमजोरी के बावजूद 12 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। पिछले दो कारोबारी दिनों में, 1:10 शेयर विभाजन की रिकॉर्ड तिथि तय होने के बाद, टाटा समूह की इस कंपनी के शेयर की कीमत में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

    पिछले दो दिनों की तेजी के साथ, टाटा इन्वेस्टमेंट का बाजार मूल्य 17 फरवरी, 2025 को छुए गए अपने 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर ₹5,147.15 से 77 प्रतिशत बढ़ गया है।

    कंपनी ने कहा कि इस Stock Split का उद्देश्य कंपनी के इक्विटी शेयरों की तरलता बढ़ाना और कंपनी के इक्विटी शेयरों को अधिक किफायती बनाकर खुदरा निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

    क्या करती है Tata Investment Corporation?

    Tata Investment Corporation और उसकी सहायक कंपनी, जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निवेश कंपनी की श्रेणी में पंजीकृत है, मुख्य रूप से विभिन्न उद्योगों की कंपनियों के सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, लोन और म्यूचुअल फंड आदि में निवेश के बिजनेस में लगी हुई है। यह कंपनी, एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मध्यम-स्तरीय एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

