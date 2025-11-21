IPO GMP: 122 रुपये GMP वाला ये IPO आज से खुला, लालच में पैसा लगाएं या नहीं; क्या कहते हैं एनालिस्ट?
सुदीप फार्मा का आईपीओ आज से खुल गया है, जिसका टारगेट ₹895 करोड़ जुटाना है। ग्रे मार्केट (Sudeep Pharma IPO gmp) में इसके शेयर प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने एंकर निवेशकों से ₹268.5 करोड़ जुटाए हैं। विश्लेषक इस आईपीओ को लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹563-₹593 प्रति शेयर है और यह 25 नवंबर को बंद हो जाएगा।
नई दिल्ली। सुदीप फार्मा IPO आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। ग्रे मार्केट से इस आईपीओ में बढ़िया कमाई के संकेत मिल रहे हैं। यह कंपनी खास तरह के केमिकल और दवा निर्माता है। कंपनी का लक्ष्य पहले शेयर बिक्री के जरिए ₹895 करोड़ जुटाना है।
ग्रे मार्केट पर सुदीप फार्मा के का शेयर (Sudeep Pharma IPO gmp) लगभग 715 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जो आईपीओ के 593 रुपये के ऊपरी मूल्य बैंड की तुलना में 122 रुपये या 20.6 प्रतिशत का प्रीमियम दिखा रहा है।
एंकर निवेशकों ने दिखाई मजबूत रुचि
सुदीप फार्मा ने गुरुवार, 20 नवंबर को एंकर निवेशकों से 268.5 करोड़ रुपये जुटाए हैं, तथा 593 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 45,27,823 शेयर अलॉट किए हैं। एंकर बुक में प्रमुख घरेलू संस्थानों की व्यापक श्रेणी की भागीदारी देखी गई है, जिनमें SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचल फंड, ICICI प्रूडेंशियल एमएफ, निप्पॉन इंडिया एमएफ, व्हाइटओक कैपिटल एमएफ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ, मोतीलाल ओसवाल एमएफ, क्वांट एमएफ, बंधन एमएफ, यूटीआई एमएफ, एडलवाइस एमएफ, बीमा कंपनियां टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं।
ब्रोकरेज कंपनियों के लिए सलाह देती हैं
बाजार विश्लेषक सुदीप फार्मा की दीर्घकालिक संभावनाओं पर मोटे तौर पर सकारात्मक बने हुए हैं, हालांकि मूल्यांकन को लेकर कुछ सतर्कता बरती जा रही है।
आनंद राठी रिसर्च के विश्लेषकों ने निवेशकों को लंबे समय के लिए इस आईपीओ में निवेश करने की सलाह दी है, साथ ही यह भी कहा है कि यह इश्यू “पूरी तरह से वैल्यूएबस दिख रहा है।” बैंड के ऊपरी सिरे पर, कंपनी का वैल्युएशन वित्त वर्ष 2025 की अनुमानित आय का 48.3 गुना है, जो इश्यू के बाद बाजार पूंजीकरण ₹6,697.9 करोड़ के बराबर है।
कंपनी की क्या है विस्तार योजना
ब्रोकरेज ने सुदीप फार्मा की विस्तार योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें आधुनिकता के लिए अपनी खनिज रसायन विशेषज्ञता का लाभ उठाने के सहायक कंपनी, SAMPL की स्थापना भी शामिल है। इसमें एक नई PCAM सुविधा शामिल है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली LFP बैटरियों के लिए बैटरी-ग्रेड आयरन फॉस्फेट का उत्पादन करती है।
विश्लेषकों ने USFDA-अनुमोदित सुविधाओं का लाभ उठाकर, निर्यात को बढ़ावा देकर और स्थानीय वेयरहाउसिंग और बिक्री टीमों के साथ सीधे बाजार तक पहुंच की ओर बढ़ते हुए, अमेरिका और यूरोप जैसे विनियमित बाजारों में अपनी उपस्थिति को गहरा करने की कंपनी की रणनीति की ओर भी इशारा किया। आनंद राठी ने एक रिसर्च नोट में कहा, "इन सभी वजहों को देखते हुए, आईपीओ पूरी तरह से वैल्यूएबल लगता है और हम इसे 'सब्सक्राइब-लॉन्ग टर्म' रेटिंग देते हैं।"
सुदीप फार्मा IPO प्राइस बैंड
सुदीप फार्मा IPO का प्राइस बैंड ₹563-₹593 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है, जिसमें लॉट साइज़ 25 शेयरों का है। एक खुदरा निवेशक को एक लॉट के लिए ₹14,825 और अधिकतम स्वीकार्य 13 लॉट (325 शेयर) के लिए ₹1,92,725 की आवश्यकता होगी।
कब बंद होगा सुदीप फार्मा IPO
तीन दिवसीय सदस्यता विंडो मंगलवार, 25 नवंबर, 2025 को बंद हो जाएगी।
कब होगा सुदीप फार्मा IPO का अलॉटमेंट
अलॉटमेंट का आधार बुधवार, 26 नवंबर को होने की उम्मीद है। सुदीप फार्मा के शेयरों को शुक्रवार, 28 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की संभावना है।
इस सार्वजनिक निर्गम में ₹95 करोड़ मूल्य के 16 लाख इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और प्रवर्तकों से ₹800 करोड़ मूल्य के 1.35 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है।
सुदीप फार्मा को ओएफएस से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में लिखा है, "प्रत्येक विक्रयकर्ता शेयरधारक, ऑफर-संबंधी खर्चों और उन पर लागू करों के अपने हिस्से को घटाने के बाद, ऑफर फॉर सेल की आय के अपने-अपने हिस्से का हकदार होगा।" नए इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग नंदेसरी सुविधा के लिए मशीनरी सहित पूंजीगत व्यय और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
कौन है रजिस्ट्रार
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज इस इश्यू के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) रजिस्ट्रार है।
