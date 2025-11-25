IPO News: जीएमपी देख क्या आप भी हो गए हैं इस आईपीओ के दीवाने,आनंद राठी ने क्या दी सलाह; जानें फायदा मिलेगा या नहीं?

नई दिल्ली। सुदीप फार्मा आईपीओ (Sudeep Pharma IPO) के जीएमपी का हर कोई दीवाना हो रहा है। ग्रे मार्केट (IPO GMP) में इस आईपीओ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आज इस आईपीओ में निवेश करने का आखिरी दिन है। आप इस आईपीओ में शाम 5 बजे तक निवेश कर सकते हैं।

दोपहर 1 बजे तक इस आईपीओ का कुल सब्सक्रिप्शन 16.49 गुना हुआ है। वहीं रिटेल सब्सक्रिप्शन 8.99 गुना है। जीएमपी देख दीवाने हुए निवेशक ओपनिंग से तीन दिन पहले ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी 93 रुपये प्रति शेयर दर्ज किया गया। ओपनिंग से दो पहले इसके जीएमपी ने सबसे ज्यादा हाई रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि ओपनिंग के बाद से ही इसके जीएमपी में लगातार गिरावट आई है।

आनंद राठी ने क्या दी सलाह? आनंद राठी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो वित्त वर्ष 2024-25 में इसका P/E 48.3 गुना है। शेयर्स जारी होने के बाद कंपनी का मार्केट कैप 66,979 मिलियन हो जाएगा। आनंद राठी की रिपोर्ट में इसे फुली प्राइस कहा और लंबे समय के लिए निवेश करने की सलाह दी है।