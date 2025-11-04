Studds Accessories IPO Allotment: आपको मिला या नहीं, कैसे करें चेक; ये रही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड के आईपीओ को निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया (Studds Accessories IPO Allotment) मिली। आवंटन की तारीख 4 नवंबर, 2025 होने की संभावना है, और लिस्टिंग 7 नवंबर को होगी। निवेशक बीएसई, एनएसई और रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर आवंटन की स्थिति देख सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा बना हुआ है, जो मजबूत लिस्टिंग का संकेत देता है। आईपीओ को कुल 73.25 गुना अभिदान मिला था।
Studds Accessories IPO Allotment: स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला। IPO बंद होने के बाद अब निवेशकों की नजर स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट डेट पर है,जो संभवतः आज, 4 नवंबर 2025 है।
यह इश्यू 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सदस्यता के लिए खुला था। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट डेट आज, 4 नवंबर होने की संभावना है, जबकि आईपीओ लिस्टिंग की तारीख 7 नवंबर है।
कंपनी जल्द ही स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट की स्थिति (Studds Accessories IPO Allotment) को अंतिम रूप देगी। शेयर अलॉटमेंट का आधार तय होने के बाद, वह पात्र अलॉटमेंट धारकों के डीमैट खातों में इक्विटी शेयर जमा करेगी और 6 नवंबर को असफल बोलीदाताओं को धन वापसी शुरू करेगी।
निवेशक स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ अलॉटमेंट की स्थिति बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों के साथ-साथ आईपीओ रजिस्ट्रार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं। एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ रजिस्ट्रार है।
स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति ऑनलाइन जानने के लिए, निवेशकों को नीचे दिए गए कुछ आसान स्टेप को फॉलो करना होगा। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति ऑनलाइन जांचने के स्टेप यहां दिए गए हैं।
स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति बीएसई पर देखें
स्टेप 1] इस लिंक पर बीएसई की वेबसाइट पर जाएं - https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx
स्टेप 2] इश्यू प्रकार में 'इक्विटी' चुनें
स्टेप 3] इश्यू नाम ड्रॉपडाउन मेनू में 'स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड' चुनें
स्टेप 4] आवेदन संख्या या पैन दर्ज करें
स्टेप 5] 'मैं रोबोट नहीं हूं' पर टिक करके सत्यापित करें और 'खोज' पर क्लिक करें
आपकी स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति एनएसई पर देखें
स्टेप 1] एनएसई की वेबसाइट पर अलॉटमेंट स्थिति पेज पर जाएं - https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids
स्टेप 2] 'इक्विटी और एसएमई आईपीओ बोलियां' चुनें
स्टेप 3] इश्यू नाम ड्रॉपडाउन मेनू से 'स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड' चुनें
स्टेप 4] अपना पैन और आवेदन संख्या दर्ज करें
स्टेप 5] सबमिट पर क्लिक करें।
आपकी स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति की जांच करें MUFG Intime
स्टेप 1] इस लिंक पर आईपीओ रजिस्ट्रार वेबसाइट पर जाएं - https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html
स्टेप 2] कंपनी चुनें ड्रॉपडाउन मेनू में 'स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड' चुनें
स्टेप 3] पैन, ऐप नंबर, डीपी आईडी या खाता संख्या में से चुनें।
स्टेप 4] चयनित विकल्प के अनुसार विवरण दर्ज करें
स्टेप 5] खोज पर क्लिक करें
आपकी स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ जीएमपी आज
गैर-सूचीबद्ध बाजार में स्टड्स एक्सेसरीज के शेयरों का रुझान मज़बूत बना हुआ है और ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) भी अच्छा बना हुआ है। ग्रे मार्केट पर नजर रखने वाली वेबसाइटों के अनुसार, स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ का GMP आज बढ़कर ₹ 70 प्रति शेयर हो गया है। इसका मतलब है कि गैर-सूचीबद्ध बाज़ार में, स्टड्स एक्सेसरीज के शेयर अपने इश्यू प्राइस से ₹ 70 प्रति शेयर ज़्यादा पर कारोबार कर रहे हैं ।
स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ जीएमपी से आज संकेत मिलता है कि इक्विटी शेयरों की अनुमानित लिस्टिंग कीमत 655 रुपये प्रति शेयर होगी, जो कि आईपीओ मूल्य 585 रुपये प्रति शेयर से लगभग 12% अधिक है।
यह भी पढ़ें: 'घाटे वाली कंपनियां...', जीरोधा वाले नितिन कामथ ने IPO-वैल्यूएशन पर उठाए सवाल; समझा दिया पूरा कैलकुलेशन
स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति
स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ गुरुवार, 30 अक्टूबर को सदस्यता के लिए खुला और सोमवार, 3 नवंबर को बंद हुआ। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट डेट 4 नवंबर होने की संभावना है, और आईपीओ लिस्टिंग डेट 7 नवंबर है। स्टड्स एक्सेसरीज के शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे।
कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम से ₹ 455.49 करोड़ जुटाए, जो पूरी तरह से 77.86 लाख इक्विटी शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) था, जिसे ₹ 557 से ₹ 585 प्रति शेयर के आईपीओ मूल्य बैंड पर बेचा गया।
एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ को कुल 73.25 गुना अभिदान मिला। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी में इस सार्वजनिक निर्गम को 22.09 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) की श्रेणी में 76.99 गुना अभिदान मिला। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 159.99 गुना अभिदान प्राप्त हुआ।
आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ रजिस्ट्रार है।
स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड दोपहिया हेलमेट और मोटरसाइकिल एक्सेसरीज का निर्माता है। यह "स्टड्स" और "एसएमके" ब्रांड के तहत हेलमेट डिज़ाइन, निर्माण, विपणन और बिक्री करता है, जबकि अन्य एक्सेसरीज "स्टड्स" ब्रांड के तहत बेची जाती हैं।
यह भी पढ़ें: दुनिया की इन 10 कंपनियों में हैं सबसे ज्यादा कर्मचारी, नंबर 1 कौन? लिस्ट में भारत की ये कंपनी शामिल
"IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।