Studds Accessories IPO Allotment: आपको मिला या नहीं, कैसे करें चेक; ये रही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Studds Accessories IPO Allotment: स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला। IPO बंद होने के बाद अब निवेशकों की नजर स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट डेट पर है,जो संभवतः आज, 4 नवंबर 2025 है। यह इश्यू 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सदस्यता के लिए खुला था। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट डेट आज, 4 नवंबर होने की संभावना है, जबकि आईपीओ लिस्टिंग की तारीख 7 नवंबर है। कंपनी जल्द ही स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट की स्थिति (Studds Accessories IPO Allotment) को अंतिम रूप देगी। शेयर अलॉटमेंट का आधार तय होने के बाद, वह पात्र अलॉटमेंट धारकों के डीमैट खातों में इक्विटी शेयर जमा करेगी और 6 नवंबर को असफल बोलीदाताओं को धन वापसी शुरू करेगी।

निवेशक स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ अलॉटमेंट की स्थिति बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों के साथ-साथ आईपीओ रजिस्ट्रार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं। एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ रजिस्ट्रार है। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति ऑनलाइन जानने के लिए, निवेशकों को नीचे दिए गए कुछ आसान स्टेप को फॉलो करना होगा। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति ऑनलाइन जांचने के स्टेप यहां दिए गए हैं। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति बीएसई पर देखें स्टेप 1] इस लिंक पर बीएसई की वेबसाइट पर जाएं - https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx स्टेप 2] इश्यू प्रकार में 'इक्विटी' चुनें स्टेप 3] इश्यू नाम ड्रॉपडाउन मेनू में 'स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड' चुनें स्टेप 4] आवेदन संख्या या पैन दर्ज करें स्टेप 5] 'मैं रोबोट नहीं हूं' पर टिक करके सत्यापित करें और 'खोज' पर क्लिक करें आपकी स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति एनएसई पर देखें स्टेप 1] एनएसई की वेबसाइट पर अलॉटमेंट स्थिति पेज पर जाएं - https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids स्टेप 2] 'इक्विटी और एसएमई आईपीओ बोलियां' चुनें स्टेप 3] इश्यू नाम ड्रॉपडाउन मेनू से 'स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड' चुनें स्टेप 4] अपना पैन और आवेदन संख्या दर्ज करें स्टेप 5] सबमिट पर क्लिक करें। आपकी स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति की जांच करें MUFG Intime स्टेप 1] इस लिंक पर आईपीओ रजिस्ट्रार वेबसाइट पर जाएं - https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html स्टेप 2] कंपनी चुनें ड्रॉपडाउन मेनू में 'स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड' चुनें स्टेप 3] पैन, ऐप नंबर, डीपी आईडी या खाता संख्या में से चुनें। स्टेप 4] चयनित विकल्प के अनुसार विवरण दर्ज करें स्टेप 5] खोज पर क्लिक करें आपकी स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ जीएमपी आज गैर-सूचीबद्ध बाजार में स्टड्स एक्सेसरीज के शेयरों का रुझान मज़बूत बना हुआ है और ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) भी अच्छा बना हुआ है। ग्रे मार्केट पर नजर रखने वाली वेबसाइटों के अनुसार, स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ का GMP आज बढ़कर ₹ 70 प्रति शेयर हो गया है। इसका मतलब है कि गैर-सूचीबद्ध बाज़ार में, स्टड्स एक्सेसरीज के शेयर अपने इश्यू प्राइस से ₹ 70 प्रति शेयर ज़्यादा पर कारोबार कर रहे हैं ।