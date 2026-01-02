Language
    Stock Market: निफ्टी में हल्की तेजी के संकेत, सीमित दायरे में रह सकता है बाजार, किन स्टॉक पर रखें नजर?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:41 AM (IST)

    भारतीय शेयर बाजार ने नए साल की शुरुआत धीमी लेकिन सकारात्मक गति से की है। GIFT निफ्टी से मिले संकेतों के अनुसार, शुरुआती कारोबार में सीमित उतार-चढ़ाव क

    Hero Image

    नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार ने सुस्त लेकिन सकारात्मक रुख के साथ की है। शुक्रवार, 2 जनवरी को सेंसेक्स और निफ्टी 50 के लिए शुरुआती कारोबार में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वैश्विक बाजारों में छुट्टियों के चलते कम गतिविधि और घरेलू स्तर पर किसी बड़े ट्रिगर की कमी के कारण बाजार की चाल फिलहाल दायरे में बनी हुई है।

    GIFT निफ्टी से मिले सकारात्मक संकेत

    GIFT निफ्टी (पहले SGX निफ्टी) ने शुक्रवार सुबह हल्की मजबूती दिखाई। यह NSE IX पर 34 अंक या 0.13% की बढ़त के साथ 26,322.50 के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जिससे संकेत मिलता है कि दलाल स्ट्रीट की शुरुआत सकारात्मक लेकिन सीमित रह सकती है। इससे पहले GIFT निफ्टी 26,314 पर था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से 23 अंक ऊपर है।

    सीमित दायरे में कारोबार

    कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले कारोबारी दिन गुरुवार को बाजार मिश्रित रुख के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 32 अंक या 0.04% की गिरावट के साथ 85,188.60 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में मामूली 17 अंकों की बढ़त रही और यह 26,146.55 पर बंद हुआ। वैश्विक छुट्टियों और नए संकेतों की कमी के चलते निवेशकों का फोकस चुनिंदा शेयरों पर ही बना रहा।

    टेक्निकल व्यू: निफ्टी निर्णायक मोड़ पर

    तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी अभी स्पष्ट रूप से बुलिश ट्रेंड में नहीं है, हालांकि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट के संकेत मिल चुके हैं। मौजूदा रिकवरी निकट अवधि में जारी रह सकती है। ऊपरी स्तर पर 26,315 निफ्टी के लिए अहम रेजिस्टेंस रहेगा, जबकि 26,100 का स्तर शुरुआती सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। आने वाले कुछ सत्र बाजार की दिशा तय करने में अहम होंगे।

    वोलैटिलिटी में कमी

    बाजार में डर का पैमाना माने जाने वाला इंडिया VIX 3.06% गिरकर 9.18 पर आ गया है, जो निवेशकों के बीच फिलहाल स्थिरता और कम घबराहट का संकेत देता है।

    वैश्विक बाजारों से मिला सहारा

    नए साल के पहले कारोबारी दिन वैश्विक बाजारों में भी हल्की मजबूती देखने को मिली। S&P 500 फ्यूचर्स 0.1% की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। वहीं ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 इंडेक्स 0.1% फिसला।

    सोने-चांदी में तेजी

    कीमती धातुओं ने भी नए साल की शुरुआत मजबूती के साथ की। सोना पिछले सत्र में बने दो हफ्ते के निचले स्तर से थोड़ा उछला, जबकि चांदी और अन्य धातुओं में भी पिछले सप्ताह की कुछ गिरावट की भरपाई देखने को मिली। गौरतलब है कि 2025 में इन धातुओं ने रिकॉर्ड स्तर की बढ़त दर्ज की थी।

    आगे क्या देखेंगे निवेशक?

    आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करने में Q3 कंपनियों के नतीजे, बजट को लेकर उम्मीदें और वैश्विक संकेत खासकर भारत-अमेरिका ट्रेड डील और फेडरल रिजर्व की संभावित नीतिगत चाल अहम भूमिका निभाएंगे। विश्लेषकों का मानना है कि 2026 में भी कमाई की ग्रोथ ही बाजार की असली ड्राइवर बनी रहेगी।

    किन शेयरों पर रहेगा फोकस

    वोडाफोन आइडिया

    दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उसे अहमदाबाद स्थित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय से लगभग 638 करोड़ रुपये के जीएसटी जुर्माने का आदेश प्राप्त हुआ है।

    रेलटेल: अस्पताल आईटी परियोजना के लिए अनुबंध मिला

    रेलटेल ने घोषणा की है कि उसे असम स्वास्थ्य अवसंरचना विकास एवं प्रबंधन सोसायटी से स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गया है। यह आदेश अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की खरीद, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए है।

    ऑरोबिंदो फार्मासहायक कंपनी द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दी गई

    ऑरोबिंदो फार्मा ने घोषणा की है कि उसकी सहायक कंपनी, ऑरो फार्मा ने खंडेलवाल लैबोरेटरीज के गैर-कैंसर संबंधी दवा निर्माण व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण 325 करोड़ रुपये के सौदे के तहत एक चालू व्यवसाय के आधार पर व्यापार हस्तांतरण समझौते के माध्यम से किया जाएगा।

    हीरो मोटोकॉर्प

    हीरो मोटोकॉर्प ने दिसंबर 2025 में बिक्री में मजबूत उछाल दर्ज किया, जिसमें थोक बिक्री दिसंबर 2024 के 3,24,906 यूनिट्स की तुलना में 40 प्रतिशत बढ़कर 4,56,479 यूनिट्स हो गई।

    टीवीएस मोटर कंपनी: दिसंबर में बिक्री में 50% की वृद्धि

    टीवीएस मोटर कंपनी ने दिसंबर 2025 में बिक्री में भारी वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने कुल 4,81,389 यूनिट्स की बिक्री की सूचना दी, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 3,21,687 यूनिट्स की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

    मारुति सुजुकी

    मारुति सुजुकी इंडिया ने संकेत दिया है कि वह जल्द ही अपनी छोटी कारों की कीमतों में संशोधन करने का निर्णय लेगी। कंपनी ने पिछले साल 8.5 प्रतिशत जीएसटी लाभ से अधिक कीमतों में कटौती की थी।

    HUDCO
    सरकारी स्वामित्व वाली आवास और शहरी विकास निगम ने बताया कि उसने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान 46,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं।

    कोल इंडिया
    कोल इंडिया ने दिसंबर माह में कोयले के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, इस माह के दौरान कोयले की खपत पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.2 प्रतिशत कम रही।


    एनएमडीसी

    एनएमडीसी ने दिसंबर माह में शानदार परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया, जिसमें लौह अयस्क उत्पादन में वार्षिक आधार पर 14.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी ने इस माह के दौरान बिक्री में भी 18.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

    आईटीसी शेयर

    गुरुवार को आईटीसी के शेयरों में 10% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो लगभग छह वर्षों में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। इसके बाद आज आईटीसी के शेयरों पर सबकी नजर रहेगी। वित्त मंत्रालय ने सिगरेट की लंबाई के आधार पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये प्रति 1,000 स्टिक तक के उत्पाद शुल्क की अधिसूचना जारी की है, जो 1 फरवरी से प्रभावी होगी। यह शुल्क मौजूदा 40% वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अतिरिक्त है, जिससे बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है और विश्लेषकों ने बिक्री में कमी और कीमतों पर दबाव की चेतावनी दी है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

