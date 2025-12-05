शेयर बाजार RBI के रेपो रेट पर फैसले के बीच आज कितना दिखाएगा तेजी, Gift Nifty से मिले ये संकेत; किन शेयरों पर फोकस?

नई दिल्ली। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Putin In India) दो दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती पर फैसला करने वाली है। इस बीच आज शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी 50 के धीमी गति से खुलने की संभावना है।

गिफ्ट निफ्टी के रुझान भी भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स की धीमी शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 26,181 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 5 अंक कम है।

निवेशकों की नजर आज आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा पर रहेगी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) रेपो रेट को 5.50% पर अपरिवर्तित रखेगी। कल दिखी थी बढ़त

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में चार सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया और निफ्टी 50 26,000 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 158.51 अंक या 0.19% बढ़कर 85,265.32 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 47.75 अंक या 0.18% बढ़कर 26,033.75 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से क्या उम्मीद? सेंसेक्स भविष्यवाणी सेंसेक्स में उच्च स्तर पर मुनाफावसूली देखी गई, लेकिन यह 85,000 अंक के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जो काफी हद तक सकारात्मक है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा, "हमारा मानना है कि दैनिक चार्ट पर एक उलटाव का संकेत, जो एक पुलबैक का संकेत देता है, निकट भविष्य में जारी रहने की संभावना है। डे ट्रेडर्स के लिए, अभी 85,000 और 84,800 सेंसेक्स के लिए प्रमुख सपोर्ट जोन होंगे। ऊपरी स्तर पर, 85,500 - 85,650 तेजड़ियों के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। 85,650 से ऊपर एक सफल ब्रेकआउट सेंसेक्स को 86,000 - 86,200 तक पहुंचा सकता है।"

दूसरी ओर, उनका मानना है कि यदि सेंसेक्स 84,800 से नीचे गिरता है, तो यह 84,500 - 84,400 के आसपास के स्तर को रि-टेस्ट कर सकता है। क्या ब्याज दरों में कटौती से बाजार में उत्साह आएगा?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) शुक्रवार, 5 दिसंबर को 25 आधार अंकों की दर में कटौती की घोषणा कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक नाममात्र जीडीपी पर ध्यान देगा, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में तीन तिमाहियों के निचले स्तर 8.8% तक गिरने के बाद सितंबर तिमाही के दौरान 8.7% की दर से बढ़ी।