शेयर बाजार RBI के रेपो रेट पर फैसले के बीच आज कितना दिखाएगा तेजी, Gift Nifty से मिले ये संकेत; किन शेयरों पर फोकस?
राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा और आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा के बीच, आज भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती रहने की आशंका है। निवेशकों की नजरें आरबीआई की ...और पढ़ें
नई दिल्ली। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Putin In India) दो दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती पर फैसला करने वाली है। इस बीच आज शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी 50 के धीमी गति से खुलने की संभावना है।
गिफ्ट निफ्टी के रुझान भी भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स की धीमी शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 26,181 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 5 अंक कम है।
निवेशकों की नजर आज आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा पर रहेगी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) रेपो रेट को 5.50% पर अपरिवर्तित रखेगी।
कल दिखी थी बढ़त
गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में चार सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया और निफ्टी 50 26,000 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 158.51 अंक या 0.19% बढ़कर 85,265.32 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 47.75 अंक या 0.18% बढ़कर 26,033.75 पर बंद हुआ।
आज सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से क्या उम्मीद?
सेंसेक्स भविष्यवाणी
सेंसेक्स में उच्च स्तर पर मुनाफावसूली देखी गई, लेकिन यह 85,000 अंक के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जो काफी हद तक सकारात्मक है।
कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा, "हमारा मानना है कि दैनिक चार्ट पर एक उलटाव का संकेत, जो एक पुलबैक का संकेत देता है, निकट भविष्य में जारी रहने की संभावना है। डे ट्रेडर्स के लिए, अभी 85,000 और 84,800 सेंसेक्स के लिए प्रमुख सपोर्ट जोन होंगे। ऊपरी स्तर पर, 85,500 - 85,650 तेजड़ियों के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। 85,650 से ऊपर एक सफल ब्रेकआउट सेंसेक्स को 86,000 - 86,200 तक पहुंचा सकता है।"
दूसरी ओर, उनका मानना है कि यदि सेंसेक्स 84,800 से नीचे गिरता है, तो यह 84,500 - 84,400 के आसपास के स्तर को रि-टेस्ट कर सकता है।
क्या ब्याज दरों में कटौती से बाजार में उत्साह आएगा?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) शुक्रवार, 5 दिसंबर को 25 आधार अंकों की दर में कटौती की घोषणा कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक नाममात्र जीडीपी पर ध्यान देगा, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में तीन तिमाहियों के निचले स्तर 8.8% तक गिरने के बाद सितंबर तिमाही के दौरान 8.7% की दर से बढ़ी।
विशेषज्ञों को उम्मीद नहीं है कि 25 आधार अंकों की वृद्धि से बाजार की धारणा में सुधार आएगा, क्योंकि आईपीओ की बाढ़ के बीच खुदरा तरलता की कमी है।
आज के प्रमुख स्टॉक जिन पर रहेगी नजर
जैगल ने रिवपे टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण किया
फिनटेक फर्मज़ैगल प्रीपेडओशन सर्विसेज ने उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड और यूपीआई आधारित भुगतान प्रदाता रिवपे टेक्नोलॉजी पर 100 प्रतिशत अधिग्रहण के माध्यम से 97 करोड़ रुपये का दांव लगाया है।
टाटा पावर ने मुंद्रा इकाई अस्थायी रूप से बंद की
टाटा पावर ने अपनी मुंद्रा इकाई को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है तथा उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक परिचालन पुनः शुरू हो जाएगा।
Indigo
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को बड़े परिचालन व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण गुरुवार को पूरे भारत में 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं।
रेलटेल ने सीपीडब्ल्यूडी आईसीटी अनुबंध जीता
रेलटेल को आईसीटी नेटवर्क के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए सीपीडब्ल्यूडी से 63.92 करोड़ रुपये का कार्य आदेश प्राप्त हुआ है।
HUL Share
कंपनी के शेयर मूल्य को क्वालिटी वॉल्स इंडिया के विभाजन के लिए समायोजित किया जाएगा। रिकॉर्ड तिथि 5 दिसंबर है।
आईटीसी होटल्स
ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (बीएटी) शुक्रवार को बड़े सौदों के ज़रिए आईटीसी होटल्स में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के शेयर 205.65 रुपये के न्यूनतम मूल्य पर बेचेगी। बीएटी अपनी सहयोगी कंपनियों के ज़रिए निवेशकों को आईटीसी होटल्स में 7% से 15.3% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। बीएटी के पास वर्तमान में आईटीसी होटल्स में 15.3% हिस्सेदारी है। सितंबर तक बीएटी के पास आईटीसी में 22.9% हिस्सेदारी थी। आईटीसी होटल्स में आईटीसी की 39.85% हिस्सेदारी है।
यह भी पढ़ें- Putin India Visit: रूसी लोग भारतीय शेयर बाजार में कर पाएंगे निवेश, रूस के सबसे बड़े बैंक का Nifty 50 से हुआ करार
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।