    HUL का आइसक्रीम बिजनेस 5 दिसंबर को हो जाएगा अलग, कब लिस्ट होगी नई कंपनी और कितना होगा शेयर प्राइस?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL Demerger Scheme) के आइसक्रीम व्यवसाय, क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड के डीमर्जर के चलते शेयर में तेजी आई। 1 दिसंबर 2025 से प्र

    कल होगा एचयूएल का बंटवारा, आइसक्रीम कारोबार होगा अलग

    नई दिल्ली। हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) के आइसक्रीम बिजनेस, क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड (KWIL) के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट से पहले गुरुवार को इसके शेयर में तेजी दिख रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का डीमर्जर 1 दिसंबर 2025 से लागू हुआ था, जिसके तहत कल 5 दिसंबर को एचयूएल का आइसक्रीम बिजनेस अलग हो जाएगा।
    स्कीम के अनुसार, FMCG की बड़ी कंपनी अपने सभी आइसक्रीम ब्रांड (जिनमें क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो, मैग्नम, फीस्ट और क्रीमी डिलाइट शामिल हैं) नई बनी कंपनी को ट्रांसफर कर देगी।

    कंबाइंड एंटिटी के तौर पर HUL का आखिरी दिन

    HUL डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर, शुक्रवार है। इसलिए, आज, 4 दिसंबर, एक कंबाइंड एंटिटी के तौर पर HUL के लिए आखिरी ट्रेडिंग डे है। रिकॉर्ड डेट तक HUL के शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स डीमर्ज हुई एंटिटी के इक्विटी शेयर पाने के हकदार होंगे।
    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि T+1 सेटलमेंट साइकिल के अनुसार, डीमर्ज हुई एंटिटी के शेयर पाने के लिए एलिजिबल होने के लिए HUL के शेयर खरीदने का आज आखिरी दिन है।

    कैसे होगा शेयरों का बंटवारा

    हिंदुस्तान यूनिलीवर डीमर्जर शेयर एंटाइटलमेंट रेश्यो 1:1 है। इसका मतलब है कि पात्र शेयरहोल्डर्स को रिकॉर्ड डेट पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के हर एक शेयर के बदले क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) का एक इक्विटी शेयर मिलेगा। गौरतलब है कि कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट की तारीख 29 दिसंबर तय की है।

    कब होगी क्वालिटी वॉल्स की लिस्टिंग

    क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) के शेयरों की लिस्टिंग की तारीख अभी अनाउंस नहीं हुई है। SEBI के नियमों के मुताबिक, KWIL के शेयरों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग शुरू करने की कानूनी टाइमलाइन NCLT से अप्रूवल मिलने के 60 दिनों के अंदर है।
    बता दें कि क्वालिटी वॉल्स इंडिया के डीमर्जर के लिए HUL शेयर प्राइस को रिकॉर्ड डेट (5 दिसंबर) पर एक स्पेशल प्री-ओपन सेशन के बाद एडजस्ट किया जाएगा। दोनों स्टॉक एक्सचेंज, BSE और NSE, प्राइस डिस्कवरी को आसान बनाने के लिए शुक्रवार को एक स्पेशल प्री-ओपन सेशन करेंगे। इस प्रोसेस से आइसक्रीम बिजनेस के अलग होने के बाद HUL शेयर्स की फेयर वैल्यू तय होगी।

    डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या होगा

    डेरिवेटिव सेगमेंट में, सभी मौजूदा HUL डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुक्रवार, 4 दिसंबर को ट्रेडिंग सेशन के आखिर में एक्सपायर हो जाएंगे। रिकॉर्ड डेट पर प्राइस डिस्कवरी पूरी होने के बाद, एक्सचेंज बदले हुए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के हिसाब से HUL के नए F&O कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

