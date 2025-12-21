Language
    Stock Market Holiday: इस हफ्ते शेयर बाजार में 3 दिन की छुट्टी, NSE और BSE किस-किस तारीख पर रहेंगे बंद

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है। इस हफ्ते क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) बंद रहेंगे।

    Stock Market Holiday This Week: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अहम सूचना है। साल 2025 की आखिरी ट्रेडिंग सार्वजनिक छुट्टी गुरुवार, 25 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पूरे दिन बंद रहेंगे। यह छुट्टी क्रिसमस के अवसर पर घोषित की गई है।
    इसके अलावा, नियमित साप्ताहिक अवकाश के कारण शनिवार, 27 दिसंबर और रविवार, 28 दिसंबर को भी शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा। इस तरह इस हफ्ते बाजार लगातार तीन दिन बंद रहेगा।

    किन सेगमेंट्स में नहीं होगा कारोबार

    25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश के चलते शेयर बाजार के सभी प्रमुख सेगमेंट्स में ट्रेडिंग बंद रहेगी। इसमें इक्विटी (Equity), डेरिवेटिव्स (Derivatives), करेंसी मार्केट (Currency Market), साथ ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) भी क्रिसमस के दिन पूरे समय के लिए बंद रहेगा, यानी कमोडिटी बाजार में भी कोई लेन-देन नहीं होगा।

    NSE हॉलिडे लिस्ट 2026 जारी

    इस बीच, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने साल 2026 के लिए अपनी ट्रेडिंग हॉलिडे लिस्ट भी जारी कर दी है। एनएसई हॉलिडे कैलेंडर 2026 के अनुसार, अगले साल शेयर बाजार कुल 15 दिन बंद रहेगा।

    • पहली छुट्टी: 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस)
    • आखिरी छुट्टी: 25 दिसंबर 2026 (क्रिसमस)
    तारीख दिन किस वजह शेयर मार्केट हॉलिडे
    26 जनवरी 2026 सोमवार गणतंत्र दिवस
    3 मार्च 2026 मंगलवार होली
    26 मार्च 2026 गुरुवार राम नवमी
    31 मार्च 2026 मंगलवार महावीर जयंती
    3 अप्रैल 2026 शुक्रवार गुड फ्राइडे
    14 अप्रैल 2026 मंगलवार डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती
    1 मई 2026 शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस
    28 मई 2026 गुरुवार बकरीद
    26 जून 2026 शुक्रवार मुहर्रम
    14 सितंबर 2026 सोमवार गणेश चतुर्थी
    2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती
    20 अक्टूबर 2026 मंगलवार दशहरा
    10 नवंबर 2026 मंगलवार दिवाली (बलिप्रतिपदा)
    24 नवंबर 2026 मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव
    25 दिसंबर 2026 शुक्रवार क्रिसमस

    इन घोषित छुट्टियों के अलावा, शेयर बाजार हर साल की तरह सभी शनिवार और रविवार को बंद रहेगा। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ट्रेडिंग और निवेश की योजनाएं बनाते समय इन छुट्टियों को ध्यान में रखें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

