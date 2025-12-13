Share Market Holidays 2026: अगले साल कब-कब, किस मौके पर बंद रहेगा शेयर बाजार, NSE ने जारी की नई लिस्ट

नई दिल्ली। साल बदलने में अब बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं और निवेशकों की नजर पहले से ही नए कैलेंडर पर टिक गई है। कब बाजार खुलेगा, कब बंद रहेगा और किन दिनों ट्रेडिंग से ब्रेक लेना होगा? इन तमाम सवालों का जवाब सामने आ गया है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 2026 के लिए शेयर बाजार की छुट्टियों की पूरी जानकारी बता दी है, जो ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए प्लानिंग का अहम रोडमैप साबित होगी। ।NSE के मुताबिक, 2026 में भारतीय शेयर बाजार कुल 15 दिनों तक बंद रहेगा।

इनके अलावा चार छुट्टियां ऐसी भी हैं जो शनिवार और रविवार को पड़ रही हैं। चूंकि इन दिनों पहले से ही बाजार बंद रहता है, इसलिए इन्हें अतिरिक्त अवकाश के तौर पर गिना गया है।

किस महीने होंगी सबसे ज्यादा छुट्टियां हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार, 2026 में सबसे ज्यादा तीन छुट्टियां मार्च महीने में रहेंगी। इसके बाद अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर में दो-दो छुट्टियां होंगी। इन छुट्टियों में होली, बकरीद, गणतंत्र दिवस, दिवाली, क्रिसमस और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय व धार्मिक पर्व शामिल हैं।

2026 में शेयर बाजार कब-कब रहेगा बंद? तारीख दिन किस वजह शेयर मार्केट हॉलिडे 26 जनवरी 2026 सोमवार गणतंत्र दिवस 3 मार्च 2026 मंगलवार होली 26 मार्च 2026 गुरुवार राम नवमी 31 मार्च 2026 मंगलवार महावीर जयंती 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार गुड फ्राइडे 14 अप्रैल 2026 मंगलवार डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती 1 मई 2026 शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस 28 मई 2026 गुरुवार बकरीद 26 जून 2026 शुक्रवार मुहर्रम 14 सितंबर 2026 सोमवार गणेश चतुर्थी 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती 20 अक्टूबर 2026 मंगलवार दशहरा 10 नवंबर 2026 मंगलवार दिवाली (बलिप्रतिपदा) 24 नवंबर 2026 मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव 25 दिसंबर 2026 शुक्रवार क्रिसमस वीकेंड पर पड़ने वाली छुट्टियां शनिवार और रविवार जब बाजार सामान्य रूप से बंद रहेगा। 15 फरवरी 2026 (रविवार) -महाशिवरात्रि