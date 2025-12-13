Share Market Holidays 2026: अगले साल कब-कब, किस मौके पर बंद रहेगा शेयर बाजार, NSE ने जारी की नई लिस्ट
नई दिल्ली। साल बदलने में अब बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं और निवेशकों की नजर पहले से ही नए कैलेंडर पर टिक गई है। कब बाजार खुलेगा, कब बंद रहेगा और किन दिनों ट्रेडिंग से ब्रेक लेना होगा? इन तमाम सवालों का जवाब सामने आ गया है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 2026 के लिए शेयर बाजार की छुट्टियों की पूरी जानकारी बता दी है, जो ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए प्लानिंग का अहम रोडमैप साबित होगी। ।NSE के मुताबिक, 2026 में भारतीय शेयर बाजार कुल 15 दिनों तक बंद रहेगा।
इनके अलावा चार छुट्टियां ऐसी भी हैं जो शनिवार और रविवार को पड़ रही हैं। चूंकि इन दिनों पहले से ही बाजार बंद रहता है, इसलिए इन्हें अतिरिक्त अवकाश के तौर पर गिना गया है।
किस महीने होंगी सबसे ज्यादा छुट्टियां
हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार, 2026 में सबसे ज्यादा तीन छुट्टियां मार्च महीने में रहेंगी। इसके बाद अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर में दो-दो छुट्टियां होंगी। इन छुट्टियों में होली, बकरीद, गणतंत्र दिवस, दिवाली, क्रिसमस और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय व धार्मिक पर्व शामिल हैं।
2026 में शेयर बाजार कब-कब रहेगा बंद?
|तारीख
|दिन
|किस वजह शेयर मार्केट हॉलिडे
|26 जनवरी 2026
|सोमवार
|गणतंत्र दिवस
|3 मार्च 2026
|मंगलवार
|होली
|26 मार्च 2026
|गुरुवार
|राम नवमी
|31 मार्च 2026
|मंगलवार
|महावीर जयंती
|3 अप्रैल 2026
|शुक्रवार
|गुड फ्राइडे
|14 अप्रैल 2026
|मंगलवार
|डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती
|1 मई 2026
|शुक्रवार
|महाराष्ट्र दिवस
|28 मई 2026
|गुरुवार
|बकरीद
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|मुहर्रम
|14 सितंबर 2026
|सोमवार
|गणेश चतुर्थी
|2 अक्टूबर 2026
|शुक्रवार
|महात्मा गांधी जयंती
|20 अक्टूबर 2026
|मंगलवार
|दशहरा
|10 नवंबर 2026
|मंगलवार
|दिवाली (बलिप्रतिपदा)
|24 नवंबर 2026
|मंगलवार
|प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव
|25 दिसंबर 2026
|शुक्रवार
|क्रिसमस
वीकेंड पर पड़ने वाली छुट्टियां
शनिवार और रविवार जब बाजार सामान्य रूप से बंद रहेगा।
15 फरवरी 2026 (रविवार) -महाशिवरात्रि
21 मार्च 2026 (शनिवार) -ईद-उल-फितर (रमज़ान ईद)
15 अगस्त 2026 (शनिवार)- स्वतंत्रता दिवस
8 नवंबर 2026 (रविवार) - दिवाली लक्ष्मी पूजन
2026 में कब होगी मुहूर्त ट्रेडिंग
NSE के अनुसार, मुहूर्त ट्रेडिंग 8 नवंबर 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। इस विशेष एक घंटे के ट्रेडिंग सेशन का समय बाद में घोषित किया जाएगा।
मुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय शेयर बाजार में नए संवत की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन निवेशक देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद और सौभाग्य की कामना के साथ शेयरों की खरीदारी करते हैं।
