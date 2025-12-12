Nifty ने फिर छुआ 26000 का आंकड़ा, सेंसेक्स में 390 अंक की बढ़त; रुपया नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा



खुदरा निवेशकों के निवेश व्यवहार की एक सकारात्मक विशेषता म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगातार पैसे लगाना है, जो पिछले तीन महीनों से लगातार 29000 करोड़ रुपये से ऊपर रही है। इससे एफआईआई बनाम डीआईआई की खींचतान में डीआईआई मजबूत हुए हैं और डीआईआई एफआईआई द्वारा की जा रही निरंतर बिकवाली को झेलने में सक्षम हुए हैं। एसआईपी में अच्छी आवक के माहौल में, विशेष रूप से जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आय वृद्धि की संभावनाएं बेहतर हो रही हैं, तो एफआईआई के लिए लगातार बिकवाली करना और बाजार में उच्च शॉर्ट पोजीशन बनाए रखना मुश्किल होगा।- डॉ. वी.के. विजयकुमार, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार