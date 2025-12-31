Stock Market Holiday: कल शेयर मार्केट क्या है बंद? चेक करें 1 जनवरी 2026 को NSE-BSE पर ट्रेडिंग होगी या नहीं?

नई दिल्ली। Stock Market Holiday: जैसे ही हम नए साल 2026 में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के कई स्टॉक एक्सचेंज नए साल 2026 के लिए बंद रहेंगे। इससे भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों में यह कन्फ्यूजन हो सकता है कि 1 जनवरी, 2026 को NSE और BSE पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज खुली रहेंगी या बंद। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए जानते हैं कि नए साल के दिन भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं?

Stock Market Holiday: क्या 1 जनवरी, 2026 को NSE और BSE खुले रहेंगे? स्टॉक मार्केट छुट्टियों 2026 की लिस्ट के अनुसार, 2026 में 15 स्टॉक मार्केट छुट्टियां होंगी। इन 15 स्टॉक मार्केट छुट्टियों में से, जनवरी 2026 में सिर्फ़ एक स्टॉक मार्केट छुट्टी होगी। जनवरी 2026 में यह स्टॉक मार्केट छुट्टी 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए होगी।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों बेंचमार्क 1 जनवरी, 2026 को सामान्य रूप से काम करेंगे, जिससे निवेशकों को ट्रेडिंग का मौका मिलेगा, जबकि चीन, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, UAE, UK और US के ग्लोबल मार्केट बंद रहेंगे।

दोनों एक्सचेंजों (NSE-BSE Holiday) ने पुष्टि की है कि नए साल के दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट सामान्य रूप से काम करेंगे। कई ऑफिसों में पब्लिक हॉलिडे होने के बावजूद, 2026 का नया साल BSE और NSE इक्विटी बाजारों के लिए एक सामान्य ट्रेडिंग दिन होगा।