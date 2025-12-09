Indigo संकट के बीच स्पाइसजेट के शेयर में 8% उछाल, दो नए जहाज बेड़े में किए शामिल
इंडिगो संकट के बीच स्पाइसजेट के शेयर (Spicejet Share Price) में 9 दिसंबर को लगभग 8 फीसदी की तेजी आई। स्पाइसजेट ने अपने बेड़े में दो नए बोइंग 737 एयरक् ...और पढ़ें
नई दिल्ली। इंडिगो संकट (Indigo Crisis) के बीच स्पाइसजेट का शेयर 9 दिसंबर को लगभग 8 फीसदी उछला। जहां मौजूदा संकट के बीच इंडिगो का शेयर लुढ़का, वहीं स्पाइसजेट के शेयर (Spicejet Share Price) में तेजी आई। इसके साथ ही स्पाइसजेट के शेयर में लगातार तीसरे सेशन में बढ़त जारी रही।
स्पाइसजेट ने कहा कि उसने खास रूट्स पर दो नए बोइंग 737 एयरक्राफ्ट जोड़कर अपने फ्लीट और ऑपरेशनल कैपेसिटी को मजबूत किया है।
कितने पर पहुंचा स्पाइसजेट?
मंगलवार को स्पाइसजेट का शेयर करीब 8 फीसदी उछलकर 34.99 रुपये पर पहुंच गया, जिससे लगातार तीन सेशन में इसमें बढ़ोतरी 15 प्रतिशत की हो गयी। करीब 3 बजे इसका शेयर BSE पर 1.72 रुपये या 5.29 फीसदी की तेजी के साथ 34.22 रुपये पर चल रहा है।
कॉम्पिटिटर एयरलाइन इंडिगो को बड़े पैमाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। DGCA ने इंडिगो को अपने फ्लाइट शेड्यूल में 5% की कटौती करने का आदेश दिया है। इसकी लगभग 110 डेली फ्लाइट्स दूसरी एयरलाइन्स को दी जा सकती हैं। अनुमान है कि स्पाइसजेट के शेयर पर इसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
नए जहाजों की सर्विस शुरू
स्पाइसजेट ने कहा कि इसने अपने बेड़े में दो बोइंग 737 एयरक्राफ्ट शामिल किए हैं। एयरलाइन के अनुसार इससे कंपनी की सेलेक्टेड घरेलू और इंटरनेशनल रूट्स पर ऑपरेशनल क्षमता और कैपेसिटी बेहतर होगी। दोनों नए जहाज नवंबर के आखिर से कमर्शियल सर्विस में आ चुकी हैं। ये जहाज दिल्ली-बैंकॉक, अहमदाबाद-दुबई और अहमदाबाद-कोलकाता जैसे खास रूट्स पर तैनात हो गए हैं।
